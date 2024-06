Jovens da Fundação CASA Santo André II vencem regional do VIII Torneio de Handebol

Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa no CASA Santo André II conquistaram, nesta quinta-feira (6/6), a etapa regional do VIII Torneio de Handebol da Fundação CASA. Com a vitória, o centro socioeducativo do ABC Paulista representará a Divisão Regional Litoral (DRL) na fase estadual. As partidas aconteceram no CASA São Bernardo I.

Para conquistar o título, o CASA Santo André II venceu os CASAs Santo André I (2º lugar), Vila de São Vicente (3º lugar) e Peruíbe (4º lugar). Nesta etapa, as quatro equipes jogaram entre si, e, no final, o time com maior pontuação foi o campeão. Na cerimônia de premiação, as três equipes melhores colocadas receberam troféus e medalhas.

“A participação no torneio de handebol da Fundação CASA tem sido fundamental para minha jornada de reabilitação. O esporte não apenas me oferece a oportunidade de demonstrar habilidades, mas também contribui significativamente para minha disciplina e foco no cumprimento da medida socioeducativa”, afirmou o jovem Lucas (nome fictício), do CASA Santo André II.

“No último trimestre, os profissionais de educação física da Fundação CASA envolveram os adolescentes na prática do esporte, oferecendo experiências e reflexões sobre diferentes aspectos, como lazer, recreação e competição. Utilizaram vídeos e jogos para abordar desde as técnicas básicas até o alto rendimento, incluindo os principais atletas que participarão das Olimpíadas de Paris neste ano”, disse a supervisora técnica da DRL, Rosangela Domingos, responsável pela organização da etapa regional.

Além dos quatro finalistas, participaram da competição na primeira fase os adolescentes dos CASAs Diadema, São Bernardo I (ambos do Grande ABC), Mongaguá e Guarujá (localizados no litoral paulista).

VIII Torneio Estadual de Handebol

Na fase estadual, o CASA Santo André II jogará contra os CASAs Juquiá e Paulista, pertencentes à Divisão Regional Metropolitana da Capital (DRCAP), e Guayi, do município de Guarulhos, representante da Divisão Regional do Vale do Paraíba (DRVP), em busca de uma das duas vagas na etapa final. As partidas serão realizadas no próximo dia 11 de junho, no Complexo Poliesportivo do Ibirapuera.

Já no dia 13, no Complexo Esportivo “Dori Parise”, em Taquaritinga, os CASAs Ribeirão Preto, da Divisão Regional Norte (DRN); Três Rios, localizado na cidade de Iaras, da Divisão Regional Sudoeste (DRS); São José do Rio Preto, da Divisão Regional Oeste (DRO); e Laranjeiras, de Mogi Mirim, representando a Divisão Regional Metropolitana de Campinas (DRMC), disputam as outras duas vagas na final do torneio. A etapa estadual é organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA.