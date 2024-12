Jovens da Fundação CASA do ABC e litoral paulista prestam Enem PPL nesta semana

Na próxima semana, 14 adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) das regiões do ABC e litoral paulista participarão do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL). No total, 238 jovens de todo o Estado de São Paulo realizarão as provas, que serão aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro.

Os participantes dessas regiões estão distribuídos nas seguintes cidades: Peruíbe (1 adolescente), Praia Grande (2), Santo André (10) e São Bernardo (1). As avaliações, realizadas nos próprios centros socioeducativos, incluem uma redação e quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha. No primeiro dia, os jovens responderão questões de linguagens e ciências humanas, além da redação. No segundo, o conteúdo abrangerá ciências da natureza e matemática.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, ressaltou o papel fundamental da educação na reintegração social. “O Enem é uma oportunidade para que os adolescentes ampliem seus horizontes e vislumbrem um futuro melhor, tanto no campo social quanto profissional”, destacou.

Durante o ano, os centros socioeducativos mobilizaram as equipes pedagógicas e professores do ensino formal para preparar os adolescentes. A Fundação CASA oferece a educação em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, utilizando o conteúdo programático e os recursos da rede pública estadual.