Jovens da Fundação CASA disputam finais do Torneio Estadual de Handebol nesta quinta (27), na capital

Cerca de 80 adolescentes, entre meninos e meninas, que cumprem medida socioeducativa de internação na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA), vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, participam, nesta quinta-feira (27/06), da fase final do VIII Torneio Estadual de Handebol, na capital paulista. A competição, organizada pela própria Fundação CASA, é uma das iniciativas promovidas para reinserir os jovens na sociedade, contribuindo para a mudança de futuro.

No masculino, os jovens que participarão representam os CASAs Juquiá, da cidade de São Paulo; Santo André II; Ribeirão Preto e Três Rios, do município de Iaras. Já as adolescentes dos CASAs Cora Coralina e Chiquinha Gonzaga, ambos da capital, e Anita Garibaldi e Cerqueira César, localizados em Cerqueira César, competem pelo feminino. Ao final, as equipes serão premiadas com troféus e medalhas.

“Ações como essa promovem a diversificação das práticas esportivas para estimular a socialização e a integração entre os adolescentes. É uma atividade que contribui, também, para o desenvolvimento físico, afetivo e cognitivo, visando aprimorar a qualidade de vida e fomentar a prática de hábitos saudáveis”, destaca a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

As partidas serão realizadas no ginásio poliesportivo do Centro Esportivo Lapa, também conhecido como Centro Esportivo Edson Arantes do Nascimento (Pelezão). O espaço, com 98.000 m² e infraestrutura completa para práticas esportivas, foi cedido pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), para a realização da competição.

“A nossa proposta com o Torneio de Handebol é proporcionar uma abordagem lúdica para os adolescentes, visando ampliar o conhecimento sobre a modalidade. Os profissionais de educação física têm destacado os benefícios físicos e motores, além das habilidades que o esporte promove em relação ao convívio social”, enfatiza Janaina de Brito Asprino, gerente técnica da Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, responsável pela organização do campeonato.

SERVIÇO

Fase final do VIII Torneio Estadual de Handebol da Fundação CASA

Data: 27/06/2024

Hora: A partir das 9h

Local: Centro Esportivo Edson Arantes do Nascimento (Pelezão), R. Belmonte, 957 – Alto da Lapa, São Paulo – SP