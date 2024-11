Jovens da Fundação CASA disputam finais do estadual de vôlei nesta quinta (28) em Mauá

O Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, em Mauá, será palco, nesta quinta-feira (28/11), a partir das 9h, da fase final do X Torneio Estadual de Voleibol da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA). Cerca de 60 jovens de centros socioeducativos de diversas regiões do Estado disputam o título, em jogos que destacam o esporte como meio de integração e desenvolvimento pessoal.

Na categoria masculina, as equipes dos CASAs Nova Vida, na capital paulista; Terra Nova, em Itaquaquecetuba; Ribeirão Preto e São José do Rio Preto disputam as medalhas. Já no feminino, os CASAs Chiquinha Gonzaga e Cora Coralina, também na capital, e Anita Garibaldi e Feminino Cerqueira César, em Cerqueira César, competem pelo título.

Para além da disputa por troféus, a competição reforça valores essenciais como disciplina, superação, trabalho em equipe e espírito competitivo, contribuindo diretamente para o processo de ressocialização dos jovens.

Os três primeiros colocados serão premiados com troféus, e os adolescentes até a quarta colocação receberão medalhas, em reconhecimento ao esforço de todos.

Sobre o Torneio Estadual

Em sua 10ª edição, o Torneio Estadual de Voleibol, organizado pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, reúne adolescentes de ambos os sexos, representando centros socioeducativos de todo o Estado.

No masculino, a competição foi dividida em três etapas: a regional, disputada nas sete divisões regionais da Fundação CASA; a classificatória estadual, que definiu os quatro semifinalistas; e a fase final.

Já na categoria feminina, as quatro equipes participam diretamente da etapa final, devido à quantidade de centros socioeducativos femininos destinados à medida socioeducativa de internação.

SERVIÇO

X Torneio Estadual de Voleibol da Fundação CASA

Data: 28 de novembro de 2024

Horário: 9h

Local: Ginásio Poliesportivo Celso Daniel – Rua Fabio José Delpoio, 128 – Vila Noêmia, Mauá – SP