Jovens da Fundação CASA Diadema realizam oficina de adestramento de cães

A Fundação CASA Diadema recebeu a visita do adestrador de cães Ronaldo K9, que proporcionou aos jovens internados uma tarde repleta de aprendizado e diversão na última sexta-feira (19/7). A iniciativa contou com a apresentação do projeto social The Dog Walker – Caminhando sobre Quatro Patas, desenvolvido pelo profissional na região.

Durante a palestra, Ronaldo compartilhou aspectos de sua trajetória pessoal e profissional, discutindo a importância do trabalho com os animais e como essa atividade pode influenciar positivamente a vida das pessoas. Ele também ensinou algumas técnicas fundamentais de adestramento, oferecendo uma visão prática da profissão.

Após a apresentação, 43 adolescentes em medida socioeducativa participaram de uma oficina prática de adestramento. A interação direta com os cães gerou momentos de encantamento e aprendizado, permitindo que os jovens aplicassem na prática as técnicas discutidas na palestra.

“Foi incrível ver como os cães podem ser treinados para realizar várias tarefas e como o trabalho de um adestrador pode transformar vidas. Fiquei inspirado a aprender mais e, talvez, seguir essa profissão no futuro”, destacou o jovem Fabrício (nome fictício).

Para o diretor do CASA Diadema, Rodinei Santos da Cruz, “a atividade foi bem recebida pelos jovens, que demonstraram grande interesse e entusiasmo”, afirmou. “Estamos comprometidos em oferecer experiências que contribuam para o desenvolvimento pessoal e bem-estar dos nossos jovens”, completou.

“Iniciativas como essa são cruciais para oferecer aos nossos jovens novas perspectivas e experiências, promovendo o desenvolvimento de habilidades práticas e fortalecendo sua autoestima, o que é vital para sua reintegração e crescimento pessoal”, reforçou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.