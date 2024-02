Jovens da Fundação CASA decidem etapa regional da Copa CASA na capital nesta sexta (23)

Mais uma grande final de uma etapa regional da XIX Copa CASA de Futebol, o campeonato de futebol da Fundação CASA, será decidida nesta sexta-feira (23), às 10h, na partida entre duas equipes formadas por adolescentes em internação na capital paulista. Em jogo está o título da etapa regional da Divisão Regional Metropolitana Noroeste (DRMNO) e a vaga para a etapa estadual da Copa.

O campo do Clube Manchester, como é popularmente conhecido o Centro Esportivo Ítalo Feola, no bairro Vila Nova Manchester, na cidade de São Paulo, testemunhará a disputa entre os times dos CASAs Ouro Preto, do Complexo da Vila Maria, e Jardim São Luiz I.

A classificação das equipes ocorreu nesta quinta-feira (22), durante as semifinais do quarto dia de disputas da etapa da DRMNO. A equipe do CASA Ouro Preto ganhou do time do CASA Bela Vista por 2 a 0, enquanto o CASA Jardim São Luiz I venceu por 2 a 1 a equipe do CASA São Paulo. Todas as partidas do regional ocorrem no Clube Manchester.

O terceiro colocado já ficou definido nesta quinta-feira. Depois de um disputado empate em 2 a 2, a equipe do CASA São Paulo venceu o CASA Bela Vista nos pênaltis por 6 a 5 e os jovens receberam medalhas.

Os jogos da etapa da DRMNO na 19ª edição da Copa CASA de Futebol começaram na última segunda-feira (19). Ao todo, foram dez times participantes, formados por adolescentes internados nos CASAs Vila Guilherme, Ouro Preto, Paulista, Bela Vista, João do Pulo, São Paulo, Nova Vida, Governador Mário Covas, São Luiz I, de São Paulo, e Osasco I, de Osasco.

Os times foram divididos em quatro chaves – A, B, C e D – sendo que, de cada uma, saiu o classificado para a semifinal.

As chaves A e B contaram com três equipes em cada uma, no sistema em que todos jogaram contra todos. Na chave A estiveram os times dos CASAs Vila Guilherme, Ouro Preto e Paulista, enquanto a chave B abarcou as equipes dos CASAs Bela Vista, João do Pulo e Osasco I. Os times da chave A abriram a etapa regional na segunda e as equipes da chave B jogaram na terça-feira (20).

Já nas chaves C e D houve duas equipes em cada uma, formadas, respectivamente, pelos times dos CASAs São Paulo e Nova Vida e Governador Mário Covas e São Luiz I. Elas disputaram as vagas para as semifinais em eliminatórias simples na quarta-feira (21).

A DRMNO é uma das oito administrações regionais da Fundação CASA, responsável pela supervisão do atendimento dos centros socioeducativos do Complexo da Vila Maria e aqueles localizados na zonas Sul e Oeste da capital, além da cidade de Osasco.

Sobre a Copa CASA de Futebol

A Copa CASA de Futebol, na 19ª edição promovida pela Fundação CASA, é o maior campeonato de futebol masculino no Brasil destinado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação.

Historicamente a iniciativa conta com o apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF) na realização da etapa estadual, com a cessão de espaços para os jogos nas etapas finais, além de materiais – como bolas, troféus e medalhas para as equipes campeãs. Uma equipe de arbitragem oficial também apita as partidas finais da competição.

“A parceria entre a Federação Paulista de Futebol e a edição da Copa CASA é uma oportunidade única para os jovens da Fundação CASA se envolverem em uma competição estruturada, que promove a inclusão, o respeito e os valores positivos por meio desse esporte”, pontuou o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, durante a reunião na FPF para renovar a parceria, ocorrida no final de janeiro deste ano.

De acordo com o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes, o esporte é essencial para os adolescentes. “O futebol, especialmente, desempenha um papel crucial na vida dos jovens da Instituição. Por meio dele, promovemos valores como trabalho em equipe, disciplina e resiliência”, destacou.

A Copa CASA se divide em duas fases: a regional e a estadual. Na regional, os times locais, separados conforme a divisão regional da Fundação CASA, jogam entre si e o vencedor dessa etapa segue para a fase estadual. São selecionados oito representantes no Estado.

A fase estadual, organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, se subdivide em classificatória e final. Na classificatória, as oito equipes selecionadas nos regionais disputam as quatro vagas para a final. Já na etapa final, acontecem os jogos semifinais e finais.

A Instituição promove o evento anualmente desde 2005 – apenas em 2021, durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19, não houve a edição.