Jovens da Fundação CASA de São Bernardo visitam Museu da Língua Portuguesa

Cinco jovens que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Bernardo I participaram, na última quarta-feira (11/09), de uma visita ao Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista. A atividade teve como objetivo ampliar o conhecimento cultural e promover o acesso à história e à evolução do idioma no Brasil.

Durante a visita, os jovens exploraram as exposições interativas que narram a trajetória da língua portuguesa, desde suas origens até as diversas influências culturais que a moldaram ao longo dos séculos. A imersão em experiências audiovisuais também permitiu reflexões sobre a importância da comunicação e da diversidade linguística no país. O coordenador pedagógico do centro socioeducativo, Luis Carlos Benigno, acompanhou os adolescentes na atividade.

A diretora do CASA São Bernardo I, Shirlei Claudino da Silva, destacou a relevância de atividades como essa para a formação integral dos adolescentes. “A visita contribui para o enriquecimento cultural dos jovens e mostra que eles podem aprender de forma interativa e dinâmica, fora do ambiente tradicional de ensino”, afirmou.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, reforçou o compromisso da Instituição com o desenvolvimento educacional dos adolescentes. “Proporcionar essas experiências é parte fundamental do processo de ressocialização, incentivando o interesse pela cultura e pelo aprendizado”, concluiu.