Jovens da Fundação CASA de Guarulhos vivenciam a cultura da capoeira

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Guarulhos recebeu um workshop de capoeira conduzido pelo educador Leandro Nonato, responsável pelo projeto “Extensão do Quilombo”. A atividade, intitulada “Vivência de Capoeira”, proporcionou aos adolescentes uma imersão na cultura afro-brasileira por meio de conteúdos teóricos e práticos. A ação aconteceu no dia 15 de janeiro.

Durante a oficina, os jovens conheceram um breve histórico da capoeira, seus aspectos musicais – incluindo a exposição e o manuseio de instrumentos tradicionais – e os benefícios físicos e psicológicos da prática. Além disso, a atividade reforçou a importância da expressão cultural como ferramenta educacional e de fortalecimento da identidade cultural.

Ao final da oficina, os participantes tiveram a oportunidade de expressar suas impressões em uma roda de conversa, contribuindo ativamente para a reflexão coletiva.

Para o coordenador pedagógico do CASA Guarulhos, Edcarlos dos Reis Lima, a iniciativa foi enriquecedora e contribuiu para a formação dos adolescentes. “A capoeira, além de ser um patrimônio cultural, tem um papel fundamental na educação e no desenvolvimento dos jovens. Foi gratificante ver o engajamento deles nessa vivência”, destacou.

Já a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, ressaltou a importância da iniciativa no contexto da política institucional de valorização da diversidade. “Atividades como essa reforçam nosso compromisso com a difusão da cultura antirracista, em consonância com a Lei 10.639/03. O conhecimento e a prática da capoeira ajudam os jovens a se reconectar com suas raízes e a desenvolver valores como disciplina e respeito”, afirmou.