Jovens da Fundação CASA de Diadema visitam Pinacoteca e debatem diversidade religiosa

Os jovens que cumprem medida socioeducativa na Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Diadema tiveram, nos dias 12 e 13 de setembro, a oportunidade de participar de atividades que enriqueceram suas vivências culturais e espirituais, ampliando suas perspectivas sobre arte e diversidade religiosa.

Na quinta-feira (12/09), os jovens visitaram a Pinacoteca de São Paulo, onde exploraram o acervo e conheceram obras de renomados artistas brasileiros como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Candido Portinari. Para muitos, foi a primeira experiência em um museu, tornando o passeio revelador e transformador.

No encerramento, os adolescentes visitaram a varanda em frente à Praça da Luz, proporcionando um momento de reflexão durante o passeio. A Pinacoteca é um equipamento da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

“A visita à Pinacoteca foi uma oportunidade para nossos adolescentes ampliarem seus horizontes culturais. Muitos deles nunca tiveram a chance de frequentar um museu, e o contato com a arte permite que eles explorem novas formas de expressão e reflexão. Essa experiência contribui para despertar o senso crítico e valorizar a riqueza cultural que o país oferece”, destacou o diretor do CASA Diadema, Rodinei Santos da Cruz.

No dia seguinte, o foco foi o diálogo sobre diversidade religiosa. Rodrigo Jalloul, sheik ordenado no Irã, e o pastor evangélico Leandro Rodrigues de Souza conduziram uma palestra que abordou diferentes visões religiosas. Eles compartilharam suas experiências, promovendo um ambiente de respeito e compreensão mútua. Os 42 adolescentes participaram ativamente, com perguntas e refletindo sobre o impacto da espiritualidade em suas vidas.

“Essas atividades são fundamentais para o desenvolvimento dos jovens, tanto no campo cultural quanto espiritual. A visita à Pinacoteca e o debate sobre diversidade religiosa proporcionam vivências que estimulam o respeito às diferenças, promovem a inclusão e ajudam na construção de novos olhares sobre o mundo. Essas experiências contribuem diretamente para a transformação social e pessoal dos adolescentes, oferecendo a eles novas oportunidades de aprendizado”, ressaltou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.