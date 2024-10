Jovens conhecem a rotina de heróis que salvam vidas em visita à Escola Superior de Bombeiros

Um grupo de quatro jovens da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Manacá da Serra teve uma experiência única na última quarta-feira (02/10), ao visitar a Escola Superior de Bombeiros (ESB), localizada em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. A maior escola de bombeiros da América Latina abriu suas portas para receber os adolescentes, proporcionando um dia repleto de aprendizados e inspirações.

Durante a visita, os jovens assistiram ao tradicional desfile cívico-militar. Além do evento, eles tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da escola, que abriga não apenas os futuros bombeiros, mas também veículos de combate a incêndios florestais e ambulâncias de resgate, essenciais no socorro diário à população.

“Ver de perto como os bombeiros treinam para salvar vidas me fez acreditar que, com dedicação, eu também posso fazer a diferença na vida das pessoas”, comentou o jovem Kauã (nome fictício).

A visita permitiu que os jovens entendessem mais sobre o trabalho dos bombeiros e conhecessem espaços como a casa da fumaça, onde são feitos os treinamentos de combate a incêndios, e as áreas dedicadas ao resgate de vítimas em acidentes automobilísticos. Os visitantes foram apresentados à rotina da escola, desde a chegada dos alunos até sua formação final, incluindo os treinamentos de primeiros socorros.

Para o diretor do CASA Manacá da Serra, Leandro José dos Santos, a visita foi mais do que uma oportunidade de aprendizado, foi uma inspiração para os jovens. “Essa ação é de extrema importância, pois oferece uma nova perspectiva para esses adolescentes. Eles puderam ver de perto o trabalho de profissionais que dedicam suas vidas para salvar outras.”

“Visitas como essa ampliam os horizontes dos nossos jovens, mostrando que eles têm muitas possibilidades pela frente. O Corpo de Bombeiros não é apenas uma instituição de heróis, mas de cidadãos comprometidos com a segurança e o bem-estar da comunidade. Estamos plantando sementes de responsabilidade social e cidadania”, destacou a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.