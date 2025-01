Jovens atletas de Ribeirão Pires brilham em torneio de vôlei nos Estados Unidos

A equipe de vôlei feminino sub-15 do Ribeirão Pires Futebol Clube (RPFC) deu um show em quadra no último sábado (11), ao conquistar o título da Série Prata no 2025 AAU January Jamboree Volleyball Tournament, realizado em Orlando, nos Estados Unidos. As jovens atletas, com idades entre 11 e 14 anos, venceram a final por 2 sets a 0, mostrando técnica, determinação e muito trabalho em equipe.

A vitória marca o sucesso de um projeto de intercâmbio esportivo e cultural desenvolvido pelo RPFC em parceria com a agência Sportz e o Atlântica Vôlei, com o objetivo de proporcionar às atletas experiências no âmbito esportivo e pessoal.

Sob o comando da treinadora Natália Damásio, o projeto começou no dia 7 de janeiro, quando a equipe embarcou para os Estados Unidos. O torneio em Orlando foi o primeiro desafio das jovens, que competiram contra outras nove equipes na categoria sub-15.

“A conquista é resultado do esforço e dedicação de cada atleta. Essa experiência internacional fortalece o grupo e proporciona aprendizados que vão muito além das quadras”, afirmou Natália.

Após celebrar o título, a equipe segue com a agenda cheia. No próximo sábado (18), as meninas disputarão outro torneio, desta vez em Miami. A expectativa é de que mais uma competição internacional contribua para o crescimento técnico, tático e pessoal das atletas.

Mais do que competir, o intercâmbio busca ampliar os horizontes das jovens jogadoras. Além dos treinos e partidas, as atletas têm a oportunidade de vivenciar a cultura local, interagir com esportistas de outras nacionalidades e explorar novas perspectivas no esporte.

“O projeto vai além da prática esportiva. Ele integra o aprendizado técnico e tático ao desenvolvimento de valores fundamentais como trabalho em equipe, respeito e disciplina. É uma experiência transformadora que prepara as jovens para os desafios futuros”, explicou Natália.

A vitória no torneio em Orlando fortaleceu o time e reforçou os laços entre as jogadoras. “Cada vitória é fruto de muito esforço e dedicação. Que essa conquista sirva de motivação para os próximos desafios e que elas continuem a brilhar nas próximas competições”, destacou Natália.