Jovem tenista italiano Niccolo Gasparri conquista seu 10º título em Campinas

Em um impressionante feito, Niccolo Gasparri, um jovem tenista italiano de apenas 20 anos, conquistou seu décimo título na carreira ao vencer o torneio BT 50 realizado em Campinas, São Paulo. Atualmente classificado como o número 34 do mundo, Gasparri faz parte do CT Lucas Sousa e é agenciado pela Beat Sports Manager.

A vitória foi alcançada em parceria com seu compatriota Tristano Fratolillo, que juntos superaram a dupla composta por Pedro Mattos e Daniel Canellas, em uma emocionante final que terminou com o placar de 2/6, 6/2 e 10/5. Este torneio marcou não apenas a primeira conquista da nova temporada para Gasparri, mas também um marco significativo em sua trajetória esportiva.

“A final foi bastante desafiadora. Começamos um pouco dispersos e nossa devolução estava aquém do esperado. No entanto, após uma conversa no segundo set, conseguimos focar melhor. A performance dele foi excepcional, especialmente nas devoluções que nos faltaram no primeiro set. Estou muito feliz com esta vitória, especialmente porque foi nosso primeiro torneio jogando juntos”, comentou Gasparri após a conquista.

O atleta expressou sua gratidão aos seus patrocinadores, especialmente à Zand Beach Tennis, assim como ao treinador Lucas Sousa e ao técnico italiano Luca Capone, que tem contribuído significativamente para seu treinamento e desempenho nas competições.

Agora, Gasparri se prepara para o BT 400 de Cuiabá, programado para começar no dia 13 deste mês, onde competirá ao lado de Filippo Boscolo, também da Itália. O jovem tenista continua a demonstrar grande potencial e promete ser uma presença forte nas próximas competições.