Jovem que estava foragido da Justiça é preso durante patrulhamento em Barra Mansa-RJ

Na tarde desta terça-feira (4), um jovem de 19 anos foi detido na Rua Belo Horizonte, localizada no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela Polícia Militar durante um patrulhamento rotineiro na área.

Os agentes já possuíam informações sobre o suspeito, que estava com um mandado de prisão emitido pela Justiça desde novembro de 2024. O jovem é acusado de estar envolvido com o tráfico de drogas e de participar de uma tentativa de homicídio contra membros de uma facção rival, ocorrida em agosto do mesmo ano no bairro Vila Orlandélia.

De acordo com as autoridades, durante o incidente em questão, o suspeito teria se envolvido em um ataque que resultou em três pessoas feridas a tiros, entre elas um policial militar. Embora outros três envolvidos na situação tenham sido capturados e duas armas tenham sido apreendidas, o jovem conseguiu escapar na época.

Após investigações detalhadas, ele foi identificado como um dos autores do crime, levando à expedição do mandado de prisão. O suspeito foi conduzido à delegacia de Barra Mansa, onde permanece à disposição da Justiça.

No mesmo contexto, a Polícia Militar também realizou a apreensão de dois adolescentes, de 16 e 17 anos, em Paraíba do Sul no dia 27 de fevereiro. Eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e foram encontrados na Rua Leonor de Souza Barros, no bairro Limoeiro.

As operações da polícia visam não apenas a captura de indivíduos procurados pela Justiça, mas também a prevenção e combate ao crime organizado na região.