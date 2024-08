Jovem perdida em mata é resgatada pela PM Ambiental e Bombeiros no litoral de SP

Em meio à escuridão, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental resgataram uma jovem na quinta-feira (15) em Ubatuba, litoral de São Paulo. Ela havia se perdido ao fazer uma trilha e foi localizada graças ao som de um apito, que ajudou os policiais a se orientarem em direção a vítima. A jovem foi encontrada em uma área de mata à beira-mar.

Apesar da pouca bateria no celular, a vítima conseguiu pedir socorro aos bombeiros pelo telefone, via 193.

A tenente da PM Ambiental Bárbara Souza estava em horário de folga quando foi chamada, junto com a equipe, para auxiliar os Bombeiros nas buscas. “Além da escuridão, que dificultou a ação, também havia risco de ressaca, pois o mar estava muito agitado nos últimos dias, com ondas grandes”, explicou.

Os bombeiros iniciaram as buscas por terra, seguindo o trajeto que a vítima supostamente havia percorrido, enquanto os policiais ambientais patrulhavam a área pelo mar com botes.

Pouco tempo depois, a equipe se aproximou da praia Cedro do Sul onde, em uma das encostas, ouviu o som vindo de um apito. Com o auxílio de lanternas, os militares localizaram a vítima. O sargento Edgard desembarcou do bote e foi ao encontro da jovem, que foi resgatada em segurança.

Segundo a tenente Bárbara, foi um alívio encontrar a jovem e, apesar de ser uma área de risco, conseguiram levar ela de volta e a salvo, sem ferimentos. “Foi satisfatório vê-la bem”, disse. O cabo Xavier e Galvão também auxiliaram no resgate.