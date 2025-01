Jovem morre baleada em SP

Na madrugada desta sexta-feira (10), um incidente trágico na Zona Leste de São Paulo resultou na morte de uma jovem de 16 anos, identificada como Victoria Manuely dos Santos. De acordo com relatos familiares, o disparo que a atingiu partiu da arma de um policial militar durante uma abordagem na região de Guaianases.

A família da adolescente descreve o momento como caótico. Vanessa, a mãe da vítima, relatou que estava com seus filhos e amigos em frente a um bar localizado na rua Capitão Pucci, quando dois homens passaram correndo, o que despertou a curiosidade do grupo. Nesse instante, a polícia chegou e abordou o filho de Vanessa, colocando-o no chão. Durante essa abordagem, um tiro foi disparado, ferindo fatalmente Victoria.

“Meu filho estava dizendo: ‘eu não tenho nada a ver com isso’, e ao ser imobilizado no chão, o disparo ocorreu. Eu só ouvi o tiro e vi minha filha jorrando sangue”, declarou Vanessa, visivelmente abalada.

Segundo os relatos da mãe, houve uma demora significativa para que socorro fosse prestado à adolescente. “Foi horrível, foi a pior experiência da minha vida. Eles [os policiais] não a socorreram imediatamente. Eu implorei para que ajudassem minha filha. Ajoelhei-me diante do policial, mas eles estavam mais preocupados em levar meu filho para a viatura”, afirmou.

Victoria foi levada ao Hospital Geral de Guaianases, mas infelizmente não sobreviveu ao ferimento. O irmão da jovem soube da tragédia quando foi levado à delegacia pela PM e ficou desolado ao receber a notícia da morte da irmã.

Desesperada com a situação, Vanessa expressou seu lamento: “Meu filho não deve nada à Justiça, embora tenha passagens pela polícia. Em um momento como este, eu desejaria que o tiro tivesse sido em mim.”

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo manifestou pesar pela morte da jovem e informou que está investigando as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Civil está em busca de imagens que possam ajudar a esclarecer os fatos.

A Secretaria acrescentou que “a Polícia Militar não tolera excessos ou desvios de conduta e pune rigorosamente aqueles que desrespeitam os protocolos estabelecidos pela corporação“. Um Inquérito Policial Militar foi aberto para apurar os detalhes do incidente.

O caso está sendo tratado no 50º Distrito Policial, localizado no Itaim Paulista. Até o momento, o irmão da vítima continua detido na delegacia, mas as autoridades não revelaram os motivos da sua prisão.