Jovem morre após ser atingida por Porsche em Maringá (PR)

Uma jovem de 19 anos morreu depois que a moto em que ela estava ser atingida por um Porsche, em Maringá, no norte do Paraná. A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que ocorreu na noite de sábado (12).

A vítima identificada como Isabely Cristina dos Santos Felix teve ferimentos graves na cabeça, entrou em parada cardíaca e morreu no local, de acordo com o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A jovem estava na garupa da moto, conduzida pelo namorado de 21 anos, que foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. Ele quebrou o fêmur e está internado na unidade de saúde.

O motorista não teve a identidade divulgada. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Testemunhas relataram à polícia que o motorista do carro de luxo teria avançado o sinal, e bateu contra a moto em que estava um casal, no cruzamento entre as avenidas Petrônio Portela e Gastão Vidigal. Após o acidente, o motorista abandonou o veículo e fugiu.

A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade informou que imagens de câmeras de segurança obtidas pela pasta confirmam que o motorista do Porsche furou o sinal vermelho. Também foi identificado que o veículo possui dez multas de trânsito.

O corpo de Isabely foi sepultado nesta segunda-feira (14). Em entrevista à RPC, o sogro dela, Geraldo de Souza, disse que o filho planejava se casar com a jovem.

“Meu filho estava chorando pela namorada que perdeu. Ele amava muito ela. Ele queria casar com ela. Meu filho vai ficar muito tempo sem trabalhar. Ele trabalhava em dois empregos, ele é trabalhador”, disse Geraldo.