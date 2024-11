Jovem estrela do Real Madrid encerra carreira aos 19 anos devido a infecção no joelho

Marc Cucalón, jovem promessa das categorias de base do Real Madrid, viu sua carreira interrompida precocemente aos 19 anos devido a uma infecção bacteriana que acometeu a cartilagem de seu joelho direito. A complicação surgiu durante o processo de recuperação de uma cirurgia realizada após a ruptura do ligamento cruzado, ocorrida em setembro de 2022. O talentoso meio-campista, muitas vezes comparado ao ex-jogador Xabi Alonso, lutou por mais de dois anos na tentativa de retornar aos campos, mas foi aconselhado por especialistas a encerrar sua trajetória no futebol.

Capitão da equipe juvenil do Real Madrid e detentor de vários títulos nas categorias inferiores, Marc se destacou como uma das grandes promessas do clube. No entanto, sua carreira foi interrompida após um confronto pela Uefa Youth League contra o Celtic, da Escócia, quando sofreu a grave lesão. Em um documentário produzido pelo clube espanhol, Cucalón compartilhou detalhes do momento que mudaria seu destino: “Foi uma pancada muito forte. Ouvi um estalo e imediatamente pensei que poderia ser algo sério”, relembra o jogador. Na ocasião mais crítica, durante sua internação hospitalar, recebeu o apoio de Álvaro Arbeloa, ex-jogador do Real Madrid e então treinador das divisões de base, gesto pelo qual Marc expressou profunda gratidão.

A decisão de abandonar os gramados foi comunicada por Marc através de suas redes sociais em um emocionante relato. A mensagem gerou comoção e solidariedade entre colegas e treinadores. Arbeloa enviou palavras de encorajamento ao jovem atleta, destacando sua resiliência e desejando-lhe sucesso em seus futuros empreendimentos.

No comunicado publicado online, Marc expressou seus sentimentos: “Após várias complicações, minha lesão me forçou a tomar a difícil decisão de dizer adeus ao futebol da forma que sempre sonhei. Nos últimos dois anos, lutei física e mentalmente com todas as minhas forças para retornar ao esporte que amo, mas não consegui me recuperar totalmente. No entanto, não vejam isso como uma despedida triste. Cheguei ao Real Madrid ainda criança e fui muito feliz aqui. Fui realmente privilegiado por fazer parte do melhor clube do mundo.”

O impacto da precoce aposentadoria de Cucalón é sentido não apenas dentro do clube espanhol, mas também na comunidade futebolística global que acompanha jovens talentos despontarem no esporte.