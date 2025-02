Jovem eleitor: saiba como encontrar o cartório eleitoral mais perto de você

Os jovens que desejam fazer o alistamento eleitoral devem procurar o cartório eleitoral mais próximo da residência. Apesar de os serviços eleitorais estarem disponíveis on-line, no caso de primeira emissão de título, a pessoa deve buscar o atendimento presencial, devido à necessidade de coleta da biometria. Se houver dúvida sobre qual é o cartório eleitoral mais próximo, basta acessar a página de Consulta a Zonas Eleitorais, disponível no portal do TRE-SP.

Nessa página, os futuros eleitores e eleitoras encontram endereço, e-mail, telefones e WhatsApp de todas as unidades de atendimento da Justiça Eleitoral paulista. A busca pode ser feita por município, pelo endereço do eleitor ou número da zona eleitoral. Ainda, para quem mora na capital, é possível pesquisar por bairro.

Sabendo qual é o cartório eleitoral da sua região e onde está localizado, a pessoa deve fazer um agendamento prévio pela internet, escolhendo dia e horário que preferir para o atendimento.

Para aqueles que já têm o título de eleitor com biometria, todos os serviços estão disponíveis no Autoatendimento Eleitoral, entre eles:

Caso seja necessário atendimento presencial, esses eleitores também devem consultar a ZE mais próxima e agendar.

Para outros esclarecimentos, o eleitorado paulista pode ligar para o número 148 e falar com a central de atendimento telefônico ao eleitor do TRE-SP.