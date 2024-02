Jovem egresso da Fundação CASA de Rio Preto é o primeiro a aderir ao Programa Novos Tempos

O jovem Augusto (nome fictício), de 17 anos e que cumpriu medida socioeducativa no centro da Fundação CASA de São José do Rio Preto é oficialmente o primeiro egresso a aderir ao Programa Novos Tempos.

A assinatura do termo de adesão do programa ocorreu na última sexta-feira (02/02) e foi acompanhada pela equipe do centro socioeducativo e por familiares do adolescente, quando ele foi desinternado.

Com isso, a Comissão de Pós-Medida da Divisão Regional Oeste (DRO), que corresponde a região de Rio Preto, conseguiu realizar uma articulação e encaminhar o adolescente para uma oportunidade de trabalho como Jovem Aprendiz na prefeitura da cidade de Macaubal, onde ele reside com sua família.

Macaubal possuí um termo de cooperação assinado com a Fundação desde 2023, tendo acesso ainda ao portal do Programa para o acompanhamento dos adolescentes.

Além de sair da instituição com essa perspectiva de empregabilidade, Augusto receberá ainda uma mentoria do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e foi matriculado em um curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA), para poder concluir o ensino médio.

Concomitantemente à sua participação no Programa Novos Tempos, o jovem também foi aprovado no curso de mecatrônica da Escola Técnica Estadual da região.

De acordo com o presidente da Fundação CASA, João Verissimo Fernandes, esse resultado mostra a força da iniciativa. “Lançamos o Programa Novos Tempos no dia 1º de fevereiro. Agora, estamos passando por uma fase de sensibilização, incentivando mais jovens a aderirem ao programa e articulando mais parcerias, com prefeituras e empresas. Com certeza, o Augusto se transformará em um exemplo para os demais, e mostrará que é possível encontrar um novo caminho”, concluiu