Jovem é roubado e morto em SP após marcar encontro em aplicativo

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 24 anos encontrado baleado nesta quinta (13) na rua Rolando, na Vila Natália, região do Sacomã, zona sul de São Paulo.

Segundo infirmações do boletim de ocorrência, Leonardo Rodrigues Nunes havia marcado um encontro por meio de um aplicativo no dia anterior. Por precaução, ele havia compartilhado a localização com um amigo e também havia avisado um possível horário para retorno.

Amiga de Nunes, a diretora de arte Evelyn Miranda, 23, contou que o jovem saiu de casa, no Cambuci, no centro, por volta das 23h do dia 12 de junho. O encontro havia sido marcado em um aplicativo gay.

Ele chegou a brincar com um amigo que, se não retornasse até as 2h, o amigo deveria acionar a polícia.

Com o sumiço do jovem, os amigos então passaram a buscar o perfil do homem que havia marcado o encontro com Nunes e perceberam que este havia sido apagado.

Um amigo procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas, no centro da capital. Após a elaboração do BO, os amigos teriam sido informados de que a localização do celular de Nunes apontava que o aparelho estaria na favela de Heliópolis, na zona sul.

Evelyn diz que passaram a procurar por Nunes em hospitais na região de Heliópolis. E então souberam que uma pessoa que havia dado entrada baleada na madrugada do dia 13 no Hospital Ipiranga. Foi quando reconheceram o corpo de Nunes, por meio de fotos.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que foram solicitados exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal).