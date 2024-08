Jovem é destaque no Dia do Garçom (11)

É difícil encontrar jovens dispostos a assumir a função de garçom, uma profissão que exige trabalhar nos fins de semana e à noite. O jovem Ítalo Ricardo da Silva Oliveira, 19 anos, entretanto, é uma exceção à regra. Há um ano foi promovido ao cargo, depois de quase três anos no emprego, onde começou como aprendiz, aos 16 anos.

No Brasil, o Dia do Garçom é comemorado em 11 de agosto para celebrar e valorizar a categoria. O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) reconhece a importância da profissão para a boa gestão e visibilidade dos estabelecimentos gastronômicos.

“É uma das profissões mais antigas e que também ajudaram os nossos restaurantes a serem conhecidos aqui na Região”, disse Beto Moreira, presidente do Sehal.

Ítalo desconhecia a data, mas entende que deve ser celebrada. “É bom para que todos conheçam nosso esforço diário na rotina de atender bem as pessoas. Acho legal!”, comentou.

Servir bem – Ítalo é garçom no Brasa Bar, em São Bernardo do Campo, que tem como proprietário Carlos Alberto Miranda, o Carlinhos, vice-presidente do Sehal, e onde teve a oportunidade pelo primeiro emprego. E demonstra que soube aproveitar a chance e mostrar ao que veio: “Eu provei que sou bom nisso. No início eu era cumim (aprendiz de garçom) e fui desenvolvendo, aprendendo e peguei a prática”.

Mais do que a responsabilidade pelo bom atendimento e conhecimento do cardápio, ele ainda vai além.

“A gente conversa com o cliente. Às vezes é até psicólogo dele”, disse. E sabe que alguns consumidores voltam ao local pelo bom atendimento. “Quando chegam aqui já me chamam”, ressalta.

Sobre o futuro, ele ainda não sabe, apenas tem certeza que precisa continuar os estudos. Finalizou o Ensino Médio e se prepara para fazer uma faculdade. “Talvez TI (Tecnologia da Informação) ou Administração”, disse. Por enquanto, procura se capacitar com os cursos oferecidos pela empresa como de atendimento, primeiros socorros, etiqueta e boas maneiras.