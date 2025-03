Jovem de 22 anos é morto a tiros dentro de ônibus em São Paulo

Na madrugada da última terça-feira, dia 4, um jovem de 22 anos foi fatalmente baleado em um ônibus na Avenida Senador Teotônio Vilela, localizada no Jardim São Rafael, Zona Sul da cidade de São Paulo. O incidente ocorreu após uma discussão entre a vítima e outro passageiro.

A troca de agressões culminou em disparos efetuados pelo suspeito, que imediatamente se evadiu do local. O motorista do ônibus prontamente alertou as autoridades, resultando em uma rápida mobilização da Polícia Militar. Apesar dos esforços para socorrer a vítima, ele não sobreviveu aos ferimentos provocados pelos tiros.

Em resposta ao ocorrido, a SPtrans divulgou uma nota oficial informando que o ônibus pertencia à linha 6099/10, que opera entre o terminal Grajaú e a Divida Embu-Guaçu. A empresa expressou seu pesar e condenou o ato de violência, classificando-o como “injustificável”.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a Polícia Civil está conduzindo investigações para elucidar os detalhes do crime e identificar o autor dos disparos.

O caso ressalta a preocupação com a segurança nos transportes públicos da capital paulista, onde incidentes semelhantes têm gerado alarmes entre os cidadãos.