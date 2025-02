Jovem com miopatia recebe presente emocionante do cantor Jão antes de cirurgia

No último dia 04 de fevereiro de 2025, Alice Constâncio Lucas, uma jovem de 11 anos residente em Ribeirão Preto, foi surpreendida com um presente especial. A menina, que convive com a miopatia nemalínica – uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento muscular – está se preparando para uma cirurgia corretiva da coluna e quadril, agendada para esta quarta-feira, 5.

A história de Alice ganhou destaque após ela ter a oportunidade de conhecer o cantor Jão em um show realizado em Ribeirão Preto no final do ano passado. Visivelmente emocionada, Alice foi convidada pela família do artista para visitar o camarim, onde teve a chance de encontrar seu ídolo pessoalmente.

Letícia Constâncio, mãe de Alice, esclarece que a chegada das camisetas e CDs enviados pelo cantor foi completamente inesperada. “Não havia qualquer promessa de presentes por parte do Jão. Ele lançou recentemente uma edição limitada da camiseta, e mesmo tentando comprá-la para que Alice usasse no dia da cirurgia, não conseguimos encontrá-la. Graças à mobilização de muitas pessoas, a história chegou até ele”, explica Letícia.

A mãe também compartilha o impacto positivo que a música do cantor teve na vida da filha: “Desde que ela conheceu suas canções, ele se tornou uma presença constante em seus dias, trazendo conforto e alegria em momentos difíceis. A música tem esse poder acolhedor, e ele, de alguma forma, se tornou parte da nossa trajetória”.

Quanto à cirurgia programada, Alice já passou por diversos procedimentos médicos ao longo de sua vida. A operação que ocorrerá nesta quarta-feira em Minas Gerais é considerada um passo crucial para melhorar sua qualidade de vida. O procedimento visa corrigir a coluna e o quadril, proporcionando mais conforto à criança e aliviando a pressão sobre seus órgãos vitais.