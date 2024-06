Jovem com deficiência visual de São Bernardo é a promessa que tem brilhado nos campeonatos regionais de xadrez

Quando pensamos em um enxadrista, logo nos vem à mente a imagem estereotipada de um nerd, usando óculos, com um ar intelectual. Por ser um jogo considerado difícil, que exige muito das percepções e estratégias detalhadas. Onde cada jogada conta, revelando seu verdadeiro potencial e sua capacidade de pensar à frente. O xadrez oferece um universo de aprendizado onde cada partida nunca é igual a outra. O que o faz conhecido como o jogo dos grandes pensadores!

Sabendo da complexidade do xadrez, tente imaginar você jogando de olhos vendados contra um oponente que, talvez, possa visualizar o tabuleiro. Parece difícil, não é? Porém, é assim que Cleidilan Coelho dos Santos, um jovem de 28 anos que se tornou uma promessa como jogador deficiente visual da cidade de São Bernardo do Campo, desafiando as expectativas e conquistando o respeito de todos através de prodigiosos feitos. Com um tabuleiro adaptado e uma mente afiada, ele prova que o xadrez é um jogo de estratégia, que é jogado com o coração e não apenas com a visão.

Sua história começa aos 17 anos, quando por intermédio de um amigo conheceu a Associação Adote um Cidadão, onde realizou cursos de DOSVOX e NVDA, que são softwares de inclusão para o uso de computadores. E graças ao Projeto Karitato da mesma ONG, que realizou o sonho de Cleidilan de conhecer o mar, e deste sonho nasceu o projeto Surf Eficiente, que já consta com sua 10ª edição. “Foi através do Projeto do Adote que comecei a deixar de ser tímido”, explica Cleidilan. “Depois que aprendi a usar o computador. Um novo mundo de oportunidades começou a se abrir em meu caminho.

Hoje o computador é um dos meus grandes aliados no meu desenvolvimento como enxadrista.”

A paixão pelo xadrez surgiu quando o jovem foi presenteado pelo patrão de sua mãe com um tabuleiro adaptado, com peças táteis que diferem em formato e textura. “No xadrez, assim como na vida, não importa o que você vê, mas como você pensa”, diz Cleidilan, com um sorriso luminoso. “Foi como descobrir uma nova dimensão, que traz uma oportunidade de protagonismo, onde não há distinção ou preconceito, apenas duas pessoas jogando”

Com uma capacidade incrível de memorização e uma intuição estratégica impressionante, Cleidilan venceu inúmeros campeonatos e torneios. Porém, a maior dificuldade do jovem tem sido com os patrocínios, pois os campeonatos costumam ser em outras cidades e Estados. Devido a sua origem humilde, o rapaz tem encontrado dificuldades para participar dos eventos. Um prodígio no xadrez inclusivo de São Bernardo do Campo precisa ser valorizado, pois seu talento e determinação são inigualáveis. Sua história é um exemplo de superação e perseverança, mostrando que, com paixão e dedicação, nenhuma barreira é grande demais. Cleidilan Coelho dos Santos não apenas joga xadrez; ele redefine o que é possível quando sê é comprometido.

Durante os dias 24, 25 e 26 de maio, ocorreu em Mogi Guaçu a Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de Xadrez para Deficiente Visual. 61 atletas de diversos Estados do Brasil, como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Ceará, além do Distrito Federal participaram da competição, que ocorreu no Comfort Hotel, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH. O enxadrista de São Bernardo chegou às oitavas de final e acabou na 18ª posição. A terceira etapa Regional Centro-Norte, será sediada em Belém (PA) – de 02 a 04 de agosto, além de patrocinadores para ajudar a custear a sua viagem e hospedagem, o jovem também busca por mestres e tutores que possam ajudá-lo a treinar através de partidas on-line. Estaremos na torcida pelo nosso estimado Cleidilan para que tenha oportunidade de disputar o Campeonato Nacional.