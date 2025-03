Jovem atleta de 14 anos morre durante partida de futebol em Goiás

No último sábado (8), um incidente trágico abalou a comunidade esportiva de Goiás, com a morte do jovem Ezequiel Sena Neres, de apenas 14 anos. O adolescente, conhecido carinhosamente como Zequinha, estava jogando futebol com amigos em um condomínio na Região Metropolitana de Goiânia quando começou a passar mal.

De acordo com relatos de seu pai, Dione Neres, o jovem foi rapidamente levado a um hospital pediátrico, mas não sobreviveu. “Ele chegou muito fraco ao hospital. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente não conseguiram”, informou Dione, destacando que o filho tinha todos os exames em dia e estava apto para a prática esportiva.

A causa da morte ainda será determinada por meio de exames complementares, conforme consta no atestado de óbito emitido pela unidade médica. O caso ocorreu nas proximidades da saída para Senador Canedo, onde Ezequiel jogava com amigos da igreja que frequenta.

Desde pequeno, Ezequiel mostrou talento e paixão pelo futebol, começando sua trajetória aos 6 anos em partidas de futsal. Atualmente, ele atuava como ponta-direita no G2 Futebol Clube. Seu pai descreveu-o como um “menino de ouro”, elogiando suas habilidades e inteligência tanto dentro quanto fora do campo.

“Meu garoto tinha sonhos grandes; ele queria ser empresário e se dedicar aos estudos. Ele planejava parar de jogar este ano para focar na sua formação e sonhava em morar sozinho mais cedo”, lembrou Dione, visivelmente emocionado.

A morte de Ezequiel gerou grande comoção na comunidade esportiva local. O G2 Futebol Clube expressou seu pesar nas redes sociais: “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso atleta Ezequiel. Que Deus o receba com alegria e conforta sua família neste momento tão difícil. A família G2 está de luto”.

O sepultamento do jovem atleta ocorreu na segunda-feira (10), no Cemitério Parque de Goiânia, onde familiares e amigos prestaram suas últimas homenagens.

Esse evento triste levanta questões sobre a saúde dos jovens atletas e a necessidade de uma supervisão médica adequada durante as atividades esportivas. A comunidade aguarda os resultados das investigações sobre as circunstâncias da morte de Ezequiel, buscando compreender melhor o que ocorreu durante aquela partida fatídica.