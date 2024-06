Jota Quest no Allianz Parque: Turnê comemorativa “JOTA25 ARENAS” chega a SP

Celebrando quase três décadas de uma carreira notável, a banda mineira de pop-rock Jota Quest vem escrevendo nos últimos meses mais um importante capítulo de sua biografia. Percorrendo o país de ponta-a-ponta desde o final da pandemia, quinteto vem protagonizando a maior turnê de sua história a partir de espetáculo retro futurista, criado especialmente para comemorar seus 25 anos de sucesso com os fãs.

Rebatizada como “JOTA25 ARENAS”, devido ao enorme sucesso da primeira temporada, a turnê cresceu em público e estrutura, e chega finalmente à capital paulista no próximo dia 15 de junho, sábado, quando promete estremecer, pela primeira vez na carreira, as estruturas do Allianz Parque, com uma experiência audiovisual inédita e explosiva de memórias e emoções.

Com mesma formação desde os tempos das festas universitárias e dos botecos da noite de Belo Horizonte, o casamento inabalável de Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria) se mantém fiel à sua essência sonora e poética, mostrando também, como poucos de sua geração, que ainda é capaz de alçar novos horizontes em uma nova explosão de criatividade e energia.

“A gente está muito feliz e emocionado com tudo que está rolando. Mais até do que celebrarmos os 25 anos do lançamento do nosso 1º disco, “J.Quest” (1996), essa turnê é a celebração da vida, da nossa amizade, da vitória do nosso amor pela música e por nossos queridos fãs. Tanta coisa poderia ter acontecido nessa longa estrada da vida e não estarmos aqui pra saborear tudo isso. Então, há muito mesmo o que comemorar”, conta Rogério Flausino. “Nos dedicamos incansavelmente pra criar um showzão de aniversario que pudesse refletir a nossa alegria e evolução como artistas, mas acima de tudo, que pudesse nos conectar ainda mais profundamente com a nossa galera. E a parada superou todas as nossas expectativas. E agora chegou a hora de viver essa emoção no estádio mais bacana do Brasil, em São Paulo. Caramba, isso é definitivamente a realização do nosso maior sonho”, comemora o vocalista.

Com produção de alta qualidade, efeitos visuais de última geração e repertório abrangente, indo dos hits clássicos às novidades do recém-lançado álbum “De Volta Ao Novo”, a “JOTA25 ARENAS” tem tudo para surpreender e emocionar os fãs paulistas.

Após mais de 150 apresentações desde sua estreia em julho de 2022, a “JOTA25” já foi assistida por mais de 700 mil espectadores em todo o país, incluindo grande show de gravação do DVD “JOTA25 BEIRA RIO”, em Porto Alegre, para mais de 30 mil gaúchos, com transmissão ao vivo, pelo canal Multishow.

Após o show em São Paulo, a turnê seguirá para os Estados Unidos, em julho, e incluirá shows em Nova Iorque, Boston, Orlando e Miami. De lá, partem para as últimas apresentações da turnê em cidades como Brasília, Recife, Campo Grande, Curitiba, Salvador, Aracajú e Rio de Janeiro.

SERVIÇO

JOTA25 Arenas

Local: Allianz Parque

Data: Dia 15 de junho | sábado

Horário: a partir das 20h

Preços: a partir de R$190

Vendas | https://www.ticket360.com.br/ingressos/27814/ingressos-para-jota25-arena-em-sao-paulo