Jota Quest fará show no Festival Olímpico Parque Time Brasil

Os mineiros do Jota Quest sobem ao palco do Festival Olímpico Parque Time Brasil no dia 10 de agosto, para sacudir a torcida brasileira. Músicas como “Encontrar Alguém, Na Moral, Fácil, Além do Horizonte e Dias Melhores” estão confirmadas no setlist dessa apresentação que promete muita emoção para celebrar os 25 anos da banda na primeira fan fest olímpica fora da cidade-sede na história dos jogos.

Além de curtir o show, o público poderá chegar antes para vivenciar a experiência completa do festival, que envolve entretenimento, esporte, gastronomia e um grande intercâmbio cultural.

Entre 20 de julho e 11 de agosto, o Festival Olímpico Parque Time Brasil estará de portas abertas, com clínicas esportivas gratuitas e outras atividades para todas as idades. Essa iniciativa inovadora é idealizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro com realização da DC Set Group e produção da Agência Deponto.

Explorará uma área de mais de 30 mil m2 do Parque Villa-Lobos em 23 dias de programação, com expectativa de receber cerca de 1,5 milhão de pessoas. Serão 12 horas diárias de atrações, incluindo clínicas esportivas, um palco central para shows de grandes artistas da música nacional e transmissão oficial das competições.

O cronograma de atividades também reservará momentos especiais como a transmissão da Cerimônia de Abertura dos Jogos, interação com atletas e personalidades esportivas dentro dos ambientes e ativações de patrocinadores.

SERVIÇO

Festival Olímpico Parque Time Brasil

Período: 20 de julho a 11 de agosto

Endereço: Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros, São Paulo.

Horário de funcionamento:

Dias de Semana: 10h às 19h (fechado às segundas para manutenção)

Finais de Semana: 10h às 22

Excepcionalmente dias 10 e 11/08 das 08h às 22h

Entrada: gratuita para clínicas esportivas durante todos os dias (terça a domingo) e para a Arena Time Brasil das terças às sextas-feiras.

Ingressos para shows da Arena Time Brasil: EM BREVE

Acessos ao Parque Villa-Lobos:

Trem: Linha 9- Esmeralda (Osasco-Grajaú) – CPTM, sentido Grajaú.

Desembarque na Estação Vila Lobos – Jaguaré

Ônibus: Calcule a melhor rota aqui

Estacionamento: Mais informações aqui