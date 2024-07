Jota 3 e Léo Grijó levam “Jamming”, de Bob Marley, para um passeio pelo afrobeats

Como seria ouvir um dos maiores sucessos de Bob Marley no estilo do afrobeats, um dos gêneros musicais mais celebrados da atualidade? A resposta para esta pergunta vai fazer você dançar já nas primeiras notas musicais. O cantor e compositor Jota 3 se une ao produtor Léo Grijó para apresentar uma interpretação moderna e vibrante de “Jamming”, um clássico do álbum Exodus, de Bob Marley.

Indo muito além de um simples cover, o novo single, pautado nas batidas do afrobeats e do dancehall, é uma homenagem ao legado do rei do reggae. A música chegou nas principais plataformas com um videoclipe, uma produção audiovisual dirigida pelo multi-artista Tavn, estrelado pelas Dancehall Queens Cahzim e Karoline Pereira, celebrando o Dia Internacional do Reggae.

“Jamming” inaugura o projeto Marley Grooves, uma série mensal que promete versões dinâmicas, dançantes e modernas dos clássicos do ícone jamaicano. Combinando uma vibe urbana que, ao mesmo tempo, é totalmente enraizada nas raízes da reggae music, o projeto quer alcançar uma audiência diversificada.

“Esta versão inédita de ‘Jamming’ é uma homenagem sincera a Bob Marley, incorporando nossa própria interpretação, enquanto respeitamos profundamente a herança musical que ele deixou para o mundo”, afirmou Jota 3 sobre o projeto.

“Estamos entusiasmados em apresentar o projeto ‘Marley Grooves’, onde reinterpretamos os clássicos de Bob Marley com uma abordagem de pista, criando uma ponte entre a música jamaicana lendária e os ritmos globais mais dançantes. É uma fusão de culturas e estilos que promete contagiar e inspirar”, destaca Léo Grijó, conhecido pelas suas produções para artistas como Flora Matos, Don L, Nego Gallo e Black Alien, entre diversos outros.