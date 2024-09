Joss Stone demonstra malabarismo vocal e carisma de sobra em São Paulo

Com os pés descalços e usando um vestidão hippie esvoaçante, a cantora inglesa Joss Stone subiu ao palco do Espaço Unimed nesta terça-feira (24) esbanjando simpatia. A artista entregou um show empolgante para o público tímido da casa de shows paulistana.

Atualmente, Stone viaja com a turnê “Ellipsis”, batizada com o nome do décimo disco de estúdio, que será lançado em 2025. O primeiro single do álbum,”Loving You”, foi lançado no início de agosto e integra o repertório da apresentação.

Dedicada ao marido, a balada foi escrita há cinco anos: “Ele pega no sono cedo e eu fico acordada durante a noite”, arriscou em português, com ajuda do tradutor, ao explicar a história da letra para o público.

Antes de desembarcar em São Paulo, ela passou pelo Rio de Janeiro, no Rock In Rio, depois seguiu para Belo Horizonte e Ribeirão Preto. O setlist do show propõe um passeio por sua discografia, além de incluir versões como “Everybody Dance”, do Chic, e “Got To Be Real”, da Cheryl Lynn.

Joss Stone esteve no país no ano passado em duas ocasiões: com o projeto “20 Years of Soul”, show comemorativo dos 20 anos de carreira, e no festival The Town, como substituta do ex-One Direction Liam Payne. “Faz pouco tempo que estive aqui e já voltei. Vocês são a razão disso”, declarou durante a apresentação.

Descoberta aos 16 anos, a cantora é um caso raro no mercado musical, pois se mantém celebrada mesmo sem novidades. Influenciada pelas damas do soul e do jazz, ela encontrou a sua identidade artística cedo e se manteve consistente conforme o tempo passou.

Na noite desta terça, Joss Stone não deixou dúvidas: o vozeirão continua em forma. Há um aceno gospel na sua música, ainda que o aspecto espiritual esteja misturado a elementos do rock, do reggae e da música pop.

Em “Super Duper Love”, por exemplo, ela desceu no pitch e pediu para o público a acompanhar: “Essa é a parte em que vocês são o meu coral. Abaixem os celulares, uma pessoa pode filmar e dividir com o resto.”

No palco, a bandeira com o símbolo de paz e amor sinalizou a vibe setentista que a acompanha desde a estreia com o disco “The Soul Sessions” (2003). O clima alto-astral perdurou durante a performance dinâmica, que incluiu palavras em português e piadas com o público.

No bloco reggaeiro, composto por “Harry’s Symphony” e “Mr. Wanker”, contou que adorava o estilo musical jamaicano e também gostava de puxar um baseado. Já em “Bring On The Rain” ela explorou a faceta de diva da disco music com direito a solo de baixo.

A banda potente segurou as variações de ritmos do show e fez a cozinha para a voz da cantora brilhar. A escalação contou com três backing vocals, sax e trompete, fora o teclado, baixo, guitarra e bateria. Entre canções, não faltaram momentos para todos os músicos se destacarem.

Sem deixar a energia baixar, Joss Stone conduziu a banda e a plateia com carisma e bom humor. “A música pode nos transportar para outros momentos da vida, sejam eles bons ou ruins”, afirmou antes de introduzir “Spoiled”, música pouco comum em seu repertório, escrita após o fracasso de um relacionamento.

As cartas na manga da artista são os medleys costurados por músicas como “You Had Me” e “Fell In Love With a Boy”, dos White Stripes, e “Tell Me ‘Bout It” com “We Are Family”, do Sister Sledge. No entanto, a apresentação não trouxe grandes surpresas ou novidades. O clima familiar e acolhedor faz parte do charme do show.

Antes de se despedir, apresentou o bis composto por “Right To Be Wrong”, cantada acompanhada do coro da plateia, e distribuiu flores em “Karma”. Ao longo de uma hora e meia, Joss Stone mostrou a potência da sua voz e contou como se sente em casa no Brasil: “Ano após ano, quero continuar voltando para curtir com vocês.”