José Roberto vence o MasterChef com menu nordestino

O potiguar José Roberto é o campeão da 11ª temporada do MasterChef, reality de culinária da Band. Ele venceu Giorgia, a vice-campeã. Na prova final, os dois apresentaram menus autorais completos, com entrada, prato principal e sobremesa.

“Eu vim para cá com um sonho, uma mala e um discurso para fazer: o da valorização dos produtos brasileiros”, disse o campeão ao site da Band. “Minha maior vitória foi acreditar em mim. Já tinha o apelido de MasterChef da família, mas eu queria mais. E agora acredito mesmo que posso mais”.

Ele usou ingredientes como caju, jambu, tucupi e babaçu no menu autoral, em uma valorização da culinária nordestina. O cozinheiro preparou um pirão de castanhas para a entrada, peixe na folha de bananeira com molho de tucupi como prato principal e, para a sobremesa, serviu um bolo com creme de confeiteiro congelado com babaçu.

Após a vitória, José Roberto planeja abrir um bistrô em São Luís (MA), onde mora com a família.

A Band acertou com a Endemol Shine Brasil, dona do formato, a produção de novas temporadas do MasterChef para 2025.

A nova temporada do reality com cozinheiros amadores não vai contar com a presença de Ana Paula Padrão. A apresentadora optou por não renovar o contrato com a emissora e sairá do MasterChef após dez anos.