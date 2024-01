José Neto define 12 jogadores que defenderão a seleção de basquete no Pré-Olímpico

Damiris, Kamilla, Tainá e Ramona desembarcam no Brasil daqui uma semana para fechar o grupo brasileiro que buscará uma vaga nos Jogos de Paris-2024. O técnico José Neto cortou três atletas das 11 que estavam treinando em Araraquara e definiu as 12 escolhidas para o Pré-Olímpico de Belém.

Com três vagas em jogo para a olimpíada, a seleção brasileira precisará de superação e concentração nas partidas agendadas para os dias 8, 10 e 11 de fevereiro em disputa acirrada contra as fortes Austrália, Sérvia e Alemanha, respectivamente, no Mangueirinho.

O grupo para o Pré-Olímpico começou com 15 convocadas, com 11 treinando em Araraquara. Com as definições desta sexta, as oito escolhidas que estão no Brasil, Débora, Carina, Leila, Vitória Marcelino, Sassá, Érika, Stephanie e Licinara ganham a companhia das companheiras que jogam fora do País.

Damiris, Kamilla, Tainá e Ramona se incorporam ao grupo em Belém, na continuação da preparação, dentro da janela internacional da Federação Internacional de Basquete (Fiba). O técnico José Neto também ainda vai se incorporar ao grupo.

Enquanto Neto não assume o time em definitivo, sua comissão técnica e João Camargo, técnico campeão da última LBF e ouro com o Brasil em Santiago nos Jogos Pan-Americanos ficam responsáveis pela preparação do grupo, em Araraquara. O embarque para Belém será no dia 2 de fevereiro.

Confia as 12 convocadas:

Débora Costa (SESI Araraquara), Carina Martins (Sampaio Basquete), Tainá Paixão (Samara-RUS), Isabela Ramona (Samara-RUS), Leila Zabani (Ituano), Vitória Marcelino (SESI Araraquara), Vanessa Sassá (Sampaio Basquete), Damiris Dantas (Omanspor-TUR).

Érika Souza (sem clube), Stephanie Soares (Dallas Wings-EUA), Licinara Bispo (Unimed Campinas) e Kamilla Soares (South Carolina-EUA)