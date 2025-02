José Mourinho recebe punições após declaração racista na Turquia

O treinador português José Mourinho tem gerado controvérsias durante sua passagem pelo futebol turco, a mais recente delas resultando em uma suspensão de quatro partidas imposta pela Federação Turca de Futebol. A punição foi anunciada nesta quinta-feira (27) e se deu em decorrência de declarações consideradas ofensivas e acusações de racismo após o clássico entre Fenerbahçe e Galatasaray.

A entidade responsável pelo futebol na Turquia destacou que a decisão de suspender Mourinho se deve a sua postura contrária ao espírito esportivo, bem como por insultos direcionados ao desempenho da arbitragem. O confronto foi apitado pelo esloveno Slavko Vincic, e o técnico português expressou que, caso um árbitro turco tivesse sido designado para o jogo, a situação poderia ter sido catastrófica.

“Agradeci a Slavko Vincic por ter conduzido uma partida tão significativa. Se um árbitro turco estivesse lá, teríamos enfrentado um grande desastre”, afirmou Mourinho, referindo-se à condução do jogo.

Os dois jogos adicionais de suspensão foram motivados por alegações de injúrias racistas feitas contra Mourinho. O treinador manifestou descontentamento com o comportamento dos atletas do Galatasaray, especialmente em relação às tentativas de pressionar o árbitro para a aplicação de cartões. Ele destacou um incidente específico em que os jogadores do banco de reservas tentaram forçar a punição a um jovem jogador do Fenerbahçe.

“O Galatasaray buscou fazer com que um jogador de apenas 18 anos recebesse um cartão amarelo logo no início do jogo. Eles têm uma forte inclinação para essa estratégia desonesta. Se fosse um árbitro turco, isso certamente teria ocorrido imediatamente, e os jogadores no banco estavam agindo de maneira desrespeitosa”, explicou Mourinho.

A resposta do Galatasaray não tardou e a equipe se manifestou publicamente contra as declarações do técnico do Fenerbahçe. O clube prometeu tomar medidas legais após o empate no clássico, acusando Mourinho de usar linguagem depreciativa sobre o povo turco desde sua chegada ao país e afirmando que suas últimas declarações foram desumanas.

“Estamos apresentando uma queixa criminal ao Ministério Público e também notificaremos a UEFA e a FIFA sobre as declarações racistas de José Mourinho”, declarou a administração do Galatasaray.

Apesar das acusações graves, Mourinho recebeu apoio do ex-jogador Didier Drogba, ícone do Galatasaray, que defendeu seu antigo colega, afirmando: “Conheço José há 25 anos e ele não é racista. Sua história é uma prova disso”. O ex-meio-campista Essien também se manifestou em apoio ao treinador.

Por outro lado, o técnico rival Okan Buruk expressou sua indignação com os comentários feitos por Mourinho. Em uma entrevista à mídia turca, Buruk afirmou: “Suas palavras foram totalmente inapropriadas. Sou um ser humano, não um macaco“.

Como consequência dessas declarações, Okan Buruk também enfrentará sanções, incluindo uma suspensão de um compromisso do Galatasaray. Além disso, o Fenerbahçe terá que jogar duas partidas sem o apoio de sua torcida devido ao comportamento inadequado durante o clássico. Mourihno ainda será multado em cerca de 34,5 mil euros (aproximadamente R$ 239 mil) por uma infração e quase três mil euros (cerca de R$ 18 mil) por outra.