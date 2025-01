José Mayer desmente rumores sobre convite para novela na Globo

Na tarde desta terça-feira, 14, os bastidores da televisão brasileira foram agitados por rumores envolvendo o renomado ator José Mayer, que, desde sua última atuação em A Lei do Amor (2016), se mantém afastado das telinhas. Informações indicavam que o ator teria recebido um convite do respeitado autor Aguinaldo Silva para participar da nova novela Três Graças, programada para estrear em 2026.

Em resposta a essas especulações, José Mayer fez contato com a revista CARAS Brasil, onde desmentiu a notícia. O ator afirmou categoricamente que não foi convidado para fazer parte do elenco de Três Graças. “Lamento a existência desse tipo de jornalismo que publica uma notícia sem procurar confirmar a informação”, declarou Mayer em um e-mail enviado à publicação. Ele ressaltou que tem optado por se afastar da vida pública e se sente satisfeito com essa escolha.

Além disso, em entrevista à coluna GENTE da revista Veja, o ator reiterou seu desmentido: “Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto não recusei coisa alguma.” A decisão do ator de permanecer fora dos holofotes ocorre após alegações de assédio que afetaram sua carreira nos últimos anos.

A novela Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva, está prevista para estrear após os remakes de Vale Tudo e a nova obra de Glória Perez. Com cenário na cidade do Rio de Janeiro, a trama abordará a vida de uma família composta exclusivamente por mulheres que enfrentam desafios comuns ao criar seus filhos sem o suporte masculino.