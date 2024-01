José Loreto volta às novelas após ‘Vai na Fé’ e fará vilão em ‘No Rancho Fundo’

O ator José Loreto está de volta às novelas da Globo. Após ser elogiado como o cantor Lui Lorenzo em “Vai na Fé” (2023), ele estará no elenco da novela “No Rancho Fundo“, próxima trama das seis da emissora.

Dessa vez, o ator fará um vilão, que será comparsa de Blandina, interpretada por Luísa Arraes. A informação foi dada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

José Loreto só começa a gravar suas cenas após os compromissos que tem com o The Masked Singer Brasil 4, reality musical da Globo em que é jurado, e que estreou sua atual temporada no último domingo (21).

“No Rancho Fundo” conta a história de Quinota (Larissa Bocchino), uma jovem sertaneja ingênua e romântica. Sua vida se transforma quando conhece Marcelo (ator não definido), um homem que vem da fictícia Lapão da Beirada, uma metrópole maior e mais desenvolvida.

Quinota e Marcelo se apaixonam, mas um dilema surge quando a mãe de Quinota, a rigorosa Zefa Leonel (Andrea Beltrão), flagra a situação. Em uma cidade onde a honra familiar é inegociável, a reputação de Quinota fica em jogo sem uma união oficial.

No entanto, Marcelo abandona Quinota e foge para a cidade grande, recusando-se a casar. Determinada a resolver a situação, Zefa Leonel parte em busca de Marcelo com sua filha, enfrentando um cenário completamente desconhecido em Lapão da Beirada.

A trama terá alguns atores e atriz que fizeram parte de “Mar do Sertão” e novatos. Clara Moneke, por exemplo, fará parte do elenco da novela após o seu sucesso em “Vai na Fé” (2023).

“No Rancho Fundo” é escrita por Mário Teixeira, com direção de Allan Fiterman. O texto é livremente inspirado na peça A Capital Federal, escrita por Artur Azevedo.