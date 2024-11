José Loreto fala de beijo com Luisa Arraes: ‘Juntou o útil ao agradável’

A novela “No Rancho Fundo” chega ao fim nesta sexta-feira (1) e o assunto mais comentado aconteceu nos bastidores: o beijo que José Loreto e Luisa Arraes trocaram em uma das festas de despedida do elenco há uma semana. O ator negou qualquer envolvimento amoroso com a colega de trabalho e reforçou que os dois são apenas amigos.

Nas imagens, Loreto é gravado dançando com Luisa no colo e, de repente, ele a beija. “Até brinquei com o Tardelli, o amigo nosso que filmou, a gente ali, tão de boa, dançando. No vídeo, começou a tocar a música de Juzé e Lukete, os músicos maravilhosos da nossa novela, a gente quis dançar. A gente quis fazer uma performance e aí aconteceu um estalinho, nada demais. O povo cria histórias, mas não tem nada”, disse.

Intérprete de Marcelo Gouveia, Loreto comentou ainda que o anúncio do término do casamento de Luisa e Caio Blat na mesma época contribuiu para o episódio viralizar. “Acho que abre mais uma página, né? Ela está no vuco-vuco de relação e sei o que é estar no vuco-vuco de uma relação que termina e tal. Então, juntou o útil ao agradável. Logo eu para dar um estalinho na Luisa e virou essa manchete”, comentou.

Por fim, Loreto reforçou a amizade que tem com Luisa, que interpretou Blandina, par romântico de Marcelo Gouveia na trama escrita por Mário Teixeira. “É uma amizade muito linda. Sou apaixonado por ela e tenho maior admiração pela baita artista. Estou doido para trabalhar de novo com ela”, acrescentou.