José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, está internado com bronquiolite

José Leonardo, o filho mais novo da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, encontra-se internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o último sábado (1º), diagnosticado com bronquiolite.

Em uma atualização realizada em suas redes sociais nesta segunda-feira (3), Virginia revelou que ainda não há previsão para a alta do pequeno. Ela expressou gratidão pelas mensagens de apoio recebidas dos fãs e amigos durante esse período difícil.

A influenciadora destacou que, apesar da internação, o estado de saúde do bebê não é grave, embora ele necessite de cuidados intensivos. Em meio à situação, Virginia compartilhou uma carta enviada por seu esposo, Zé Felipe, que, mesmo em turnê, se mostrou solidário e presente.

No domingo (2), o cantor realizou duas apresentações em Macapá e Altamira, enquanto enviava suas melhores energias para a recuperação do filho. Durante um show em São José do Rio Preto, em São Paulo, o artista Leo Santana também fez questão de enviar vibrações positivas à família.

A bronquiolite é uma infecção que afeta principalmente crianças pequenas e pode começar com sintomas semelhantes aos de um resfriado comum. Contudo, a condição pode evoluir rapidamente para complicações mais graves. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é responsável por até 80% dos casos de bronquiolite e por cerca de 40% das pneumonia registradas em crianças menores de dois anos. Para entender melhor sobre essa condição e suas implicações, acesse as informações disponibilizadas pela SBP.