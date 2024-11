Jornalista Palestina Critica Mídia Ocidental e Debate na USP Papel da Imprensa na Guerra

A jornalista palestina Shahd Safi, de 23 anos, vive uma jornada de incertezas desde que foi forçada a deixar a Faixa de Gaza devido à guerra desencadeada em 7 de outubro de 2023. Com uma perspectiva crítica, Safi não apenas responsabiliza Israel por sua situação atual, mas também aponta a responsabilidade da imprensa internacional na perpetuação do conflito. Em sua visão, muitos veículos ocidentais reforçam a narrativa de Tel Aviv e desumanizam os palestinos, contribuindo para um genocídio velado.

Safi participará de um seminário na Universidade de São Paulo (USP) organizado pelo Centro de Estudos Palestinos, onde debaterá o papel dos meios de comunicação na guerra do Oriente Médio. Ela destaca um viés significativo na cobertura midiática, que tende a humanizar as vítimas israelenses enquanto reduz os palestinos a estatísticas trágicas.

A jornada de Safi no jornalismo começou com o coletivo “We Are Not Numbers”, e desde então ela tem atuado como freelancer. Apesar das dificuldades enfrentadas em Gaza, especialmente após o início da guerra, ela continua escrevendo sobre sua experiência e sobre temas como refúgio, em publicações renomadas como Al Jazeera e Middle East Eye.

A vida em Gaza, sob bloqueio israelense desde 2007, foi descrita por Safi como uma “prisão”. Sua saída para o Egito em março foi um marco em sua vida. Agora nos Estados Unidos, estudando no Bard College com uma bolsa de estudos, Safi reflete sobre seu futuro incerto e teme nunca poder retornar ao seu lar. Sua história é um testemunho da complexa realidade dos palestinos e levanta uma pergunta crucial: quando deixarão de ser refugiados?

O seminário na USP promete aprofundar essas discussões essenciais, oferecendo um espaço para vozes como a de Safi serem ouvidas e compreendidas em um contexto mais amplo.