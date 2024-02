Jornalista Marcos Uchôa deixa governo Lula e alega ‘razões pessoais’

O jornalista Marcos Uchôa, que apresentava as lives do presidente Lula (PT), deixou a EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).

À reportagem ele nega qualquer desentendimento e diz que o desligamento ocorre a pedido, por “razões pessoais”.

“Foi diferente, divertido, um privilégio para quem é repórter, mas eu preferi sair. Decisão minha”, afirmou. “Não houve nenhum desentendimento. Mas por razões pessoais eu não podia mais continuar”.

A saída do jornalista foi antecipada pela coluna do Lauro Jardim e confirmada pela Folha de S.Paulo.

Uchôa foi contratado em março do ano passado pela EBC, e, em junho, começou a apresentar o Conversa com o Presidente todas as terças-feiras às 8h30.

O Planalto sempre negou se espelhar em Jair Bolsonaro (PL) com transmissão semanal, que servia para discutir assuntos da semana centrais para o governo. As audiências também ficavam abaixo dos acessos às lives do ex-presidente.

O jornalista disse não saber se o programa será retomado ou não, e disse que nunca participou de reuniões sobre esse tema.

Ele conta ainda que avisou Lula de sua decisão antes da viagem para o Egito e a Etiópia, na semana passada. Ele, inclusive, acompanharia, pela EBC, mas não pôde ir.

“Ele foi super gentil, falou para gente conversar na volta da viagem dele. Mas não quis esperar porque não era questão de uma nova proposta ou algo assim”, completou.

Uchôa cobriu pela TV Globo Olimpíadas e Copas do Mundo, foi correspondente na Europa e acompanhou in loco conflitos como a Guerra do Iraque e a Guerra Civil da Líbia. Tornou-se assim um rosto conhecido da população brasileira.

No fim de 2021, pediu demissão da TV Globo após 34 anos de atuação. Chegou a se lançar no ano passado candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro pelo PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Acabou desistindo alguns meses antes da votação.

O jornalista conheceu Lula, inclusive, durante sua correspondência em Londres, durante o primeiro mandato do petista.

Antes de se tornar apresentador do Conversa com o Presidente, Uchôa já tinha se tornado presença constante nas agendas e viagens do presidente, uma das faces da comunicação do governo federal.