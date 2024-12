Jornalista do Paraná é brutalmente assassinado a tiros no México

O jornalista brasileiro Adriano Bachega, de 53 anos, foi tragicamente assassinado no México, onde residia e gerenciava um portal de notícias. Natural de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, Bachega havia se mudado para o exterior há cerca de duas décadas, conforme relatou seu irmão, Weslen Bachega.

O incidente ocorreu na manhã de terça-feira (3), em uma movimentada avenida que liga as cidades de Monterrey e San Pedro Garza García, no norte mexicano. Conforme relatado pelo portal ABC Notícias, Bachega estava ao volante de seu veículo quando foi alvejado por dez disparos. Após o ataque, o carro prosseguiu desgovernado até colidir com o canteiro central.

As autoridades locais estão conduzindo investigações para determinar as causas e identificar os autores do crime. A família de Bachega expressa frustração diante da falta de informações fornecidas pela polícia mexicana. “Não sabemos como tudo aconteceu, pois a polícia não nos dá informações sobre as investigações”, desabafou Weslen, que planejava se mudar para o México para viver com o irmão.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil foi contatado para esclarecimentos, mas ainda não se manifestou sobre o caso.

Adriano Bachega era editor-chefe do Diário Digital Online e atuava também como palestrante e consultor em diversas áreas corporativas. No Brasil, ele colaborou com empresas como a Odebrecht e participou voluntariamente em organizações como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Bachega deixa enlutados seus pais, irmão, esposa e três filhos. Seu corpo será sepultado nesta quinta-feira (5) no México. O caso desperta atenção e preocupação pela segurança dos jornalistas brasileiros atuando no exterior.