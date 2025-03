Jornalista baleado no Rio de Janeiro é contratado para rádio de Neto

O jornalista Igor Melo, que recentemente se recuperou de um grave incidente em que foi baleado, foi oficialmente contratado como correspondente da Rádio Craque Neto, no Rio de Janeiro. A nova fase na carreira de Igor coincide com o início do Campeonato Brasileiro e marca um momento significativo para o jovem profissional.

O anúncio da contratação foi feito ao vivo pelo apresentador Neto, conhecido por seu programa “Os Donos da Bola”, da Band, e também proprietário da rádio. Durante a transmissão desta sexta-feira, Neto revelou que havia conversado com Igor momentos antes do programa, expressando entusiasmo pela inclusão do jornalista na equipe de cobertura esportiva.

Na sua nova função, Igor será responsável pela transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro e de diversos eventos esportivos no Rio de Janeiro, contribuindo com sua expertise e paixão pelo jornalismo.

A felicidade pela conquista de Igor também foi compartilhada por sua esposa, Marina Moura. Em uma postagem no X (anteriormente conhecido como Twitter), ela relembrou a trajetória do marido e expressou gratidão ao apresentador: “Antigamente, eu criava várias contas no Google para me inscrever no canal do Igor e aumentar as visualizações dos vídeos dele no YouTube. Sempre desejei que ele recebesse o reconhecimento que merece. Hoje esse reconhecimento chegou. O Neto contratou o Igor para trabalhar com ele. Obrigada, craque Neto!”, escreveu.

Igor recebeu alta hospitalar no último domingo, dia 2, após quase uma semana de internação no Hospital Getúlio Vargas. Infelizmente, o jovem jornalista perdeu um rim devido às complicações resultantes do tiro que sofreu nas costas, disparado por um policial militar da reserva sob alegações infundadas de ser um criminoso. Apesar das adversidades enfrentadas, sua determinação e paixão pelo jornalismo prevaleceram, permitindo que ele retome sua carreira com novas perspectivas.