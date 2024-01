Jornal português exalta parceria entre Di Maria e Marcos Leonardo no Benfica: ‘Ángel e demônio’

O Benfica venceu o Boavista por 2 a 0 na sexta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Português, com destaque para as atuações de Ángel Di María e Marcos Leonardo, que atraíram a atenção da imprensa local. O argentino assinalou um gol e contribuiu com uma assistência para o atacante formado no Santos

“Ángel e demônio”, estampou a capa deste sábado do jornal A Bola, em uma brincadeira bem-humorada com o nome do craque argentino. O diário esportivo ainda destacou o início promissor da joia brasileira com a camisa do Benfica: “Marcos Leonardo: o jogador que veio para faturar”.

Foi a segunda partida dele desde que desembarcou em Portugal. Nas duas vezes que entrou em campo, a promessa de 20 anos veio do banco. Marcos Leonardo estreou no domingo passado, aos 18 do segundo tempo, e marcou o terceiro gol do Benfica na goleada de 4 a 1 sobre o Rio Ave.

Desta vez entrando no jogo aos 25 minutos do segundo tempo, na vaga de Arthur Cabral, e com o Benfica já liderando por 1 a 0, Marcos Leonardo fechou o placar aos 49 minutos. Ele passou um pouco mais de 50 minutos em campo, ao todo, desde a estreia. Após o jogo, o camisa 36 expressou sua alegria nas redes sociais: “Sensação maravilhosa. Feliz pelo gol e por mais uma vitória com esta camisa.”

Principal jogador do Santos entre 2022 e o ano passado, o centroavante chamou a atenção de grandes clubes europeus a partir do ano seguinte. Roma e Arsenal demonstraram interesse, chegando até a especulações com o Real Madrid. No entanto, o jogador, que inicialmente recusou propostas para ajudar o Santos no segundo semestre, enfrentou problemas de indisciplina e baixo rendimento, sem conseguir ajudar a evitar o rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Sendo o único a formalizar uma oferta, o Benfica acabou garantindo a contratação de Marcos Leonardo por R$ 96 milhões e vínculo até 2029. Com a vitória diante do Boavista, os portugueses somam 45 pontos no campeonato nacional, ficando a apenas um ponto do líder Sporting. A equipe, sob o comando do técnico Roger Schmidt, retorna aos gramados na quarta-feira, enfrentando o Estoril pela Taça da Liga 2023/24.