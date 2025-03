Jornada Médica traz imunoterapia como destaque no tratamento do câncer

Uma das doenças que mais matam no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer também é uma das mais temidas pela população, devido ao seu alto grau de agressividade. Os desafios e as novas terapias contra a doença, com destaque para a imunoterapia, serão temas de palestras de Oren Smaletz, oncologista clínico do Hospital Albert Einstein, e de Sérgio Roithmann, chefe da Oncologia do Hospital Moinhos de Vento, durante a 2ª Jornada Médica Internacional. O evento acontece nos próximos dias 12, 13 e 14, em Erechim, no Rio Grande do Sul.

Em meio a estigmas, tabus, medo e preconceito, tumores mataram 9,7 milhões de pessoas no mundo em 2022 e devem registrar 30 milhões de novos casos por ano até 2040. Especialista em Oncologia Clínica, pelo Hôpital Laennec, em Paris (França), Roithmann adianta que, durante sua exposição no Centro Cultural Vinte e Cinco de Julho (rua Gaurama, 210 – Centro), ele vai defender que, apesar do aumento dos casos de câncer pelo mundo, é preciso confiar nos novos tratamentos, como é o caso da imunoterapia:

“Atualmente, além da quimioterapia, que continua sendo muito útil, existem a imunoterapia e as drogas biológicas, a qual chamamos na Medicina de ‘alvos-específicas’. A imunoterapia, por exemplo, permite manipular o sistema imunológico do indivíduo para atacar as células tumorais. É algo moderno, menos agressivo do que os tratamentos convencionais e que tem apresentado resultados satisfatórios”, lista o oncologista.

Chefe da Oncologia do Hospital Moinhos de Vento, do Rio Grande do Sul, Roithmann lembra, ainda, que, cirurgias e a radioterapia, agora, contam com o apoio de alta tecnologia, o que aumenta a precisão e diminui, consideravelmente, as sequelas nos pacientes:

“Alguns exemplos de sucesso quanto ao uso deste tipo de terapia podem ser identificados no tratamento de melanomas e do câncer de pulmão. A utilização de drogas-alvo envolve estudos do perfil molecular de cada tumor e a detecção de ‘pontos fracos’ das células tumorais, que podem, então, ser atacadas com substâncias específicas”, complementa o especialista, que palestra na 2ª Jornada Médica Internacional, em Erechim, em 13/3 (quinta-feira), às 16h.

Próstata e Mama

O Ministério da Saúde estima que mais de 700 mil novos casos de câncer são diagnosticados no Brasil anualmente – a maioria envolvendo próstata e mama. E mais: cerca de 27 mil pessoas morrem em decorrência destes dois tipos de tumor por ano no País – cenário, segundo Smaletz, preocupante.

Especialista em Oncologia pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York (Estados Unidos), e oncologista clínico do Hospital Albert Einstein, Smaletz palestra sobre o tema, no simpósio médico internacional, nos dias 13/3 (quinta-feira), às 16h40, e 14/3 (sexta-feira), às 11h.

De acordo com o especialista, novos tratamentos de câncer de próstata e de terapias de precisão, além de imunoterapia e de terapias para o combate a tumores líquidos, como é o caso do linfoma e do mieloma, têm sido imprescindíveis na Medicina. Contudo, o médico faz um alerta quanto ao acesso clínico no Brasil:

“Apesar dos números e dos avanços expressivos, por meio de estudos e de novas terapias, como a imunoterapia, o Brasil ainda está muito aquém da realidade. É grande, afinal, a disparidade entre os tratamentos oferecidos nos hospitais particulares e no serviço público”, lamenta.

Hospital Israelita

A 2ª Jornada Médica Internacional é uma realização do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, da Prefeitura de Erechim, e do Polo de Turismo Judaico de Quatro Irmãos e Região. Parte da verba arrecadada com o evento será destinada à restauração do Hospital Israelita “Leonardo Cohen”, o primeiro do tipo erguido no Brasil, há mais de 96 anos.

Inscrições

As inscrições para o congresso podem ser firmadas no site www.jornadamedicainternacional.com.br. Profissionais da Medicina pagam R$ 349; estudantes, R$ 299. A participação dá direito a certificado. Mais informações nas redes sociais do evento (@jornada.medica.internacional), ou pelo WhatsApp (54) 99225-0596.

SERVIÇO:

2ª Jornada Médica Internacional

Quando: dias 12, 13 e 14 de março de 2025

Local: Centro Cultural Vinte e Cinco de Julho

Endereço: Rua Gaurama, 210 – centro, Erechim-RS | CEP: 99700-000

Inscrições: https://jornadamedicainternacional.com.br/inscricao

Valores: R$ 349, para profissionais da Medicina; e R$ 299, para estudantes | Com direito à emissão de certificado

Mais informações e a programação completa nas redes sociais do evento (@jornada.medica.internacional) e por meio do WhatsApp (54) 99225-0596.

CONHEÇA OS PALESTRANTES:

– Dr. Sérgio Roithmann | 65 anos

– Oncologista Clínico, pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica

– Graduado em Medicina, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), desde 1983

– Residência em Medicina Interna, no Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA), de 1984 a 1986

– Especialização (Fellowship) em Oncologia Clínica, pelo Hôpital Laennec, em Paris (França), de 1990 a 1991

– Especialização (Fellowship) em Hemato-Oncologia, pelo Institute Gustave-Roussy, entre 1992 e 1993

– Chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, desde 2002

– Professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), desde 1999

– Dr. Oren Smaletz | 53 anos

– Especialista em Oncologia Clínica, pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica

– Formado em Medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), desde 1995

– Residência em Clínica Médica, pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, de 1996 a 1998

– Especialista em Oncologia Clínica, pelo Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nova York (Estados Unidos), de 1999 a 2002

– Oncologista da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein

– Doutorando (stricto sensu) em Pesquisa em Ciências Médicas, no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein