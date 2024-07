Jornada de Práticas de Saúde de Diadema valoriza trabalho desenvolvido pelas equipes

Dar visibilidade às ações realizadas nos serviços municipais de saúde em Diadema, seja na prevenção ou no cuidado, foi o principal objetivo da Jornada de Práticas de Saúde, realizada nesta sexta-feira (28/06), no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso. Mais de 120 profissionais e gestores de saúde, moradores e convidados puderam assistir a palestra e conferir a exposição de 53 banners, localizada no saguão do térreo do Quarteirão.

Para a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, Nancy Yasuda, “o evento marca o início de um processo que visa valorizar o trabalho e dar visibilidade às ações realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS), que é construído diariamente e, às vezes, a gente não enxerga a dimensão que tem. É importante ter esse registro para que as pessoas conheçam o que é feito e como isso tem valor”. Os 53 trabalhos são relacionados a práticas de saúde realizadas nos anos de 2023 e 2024.

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, relembrou o início da gestão – durante a pandemia da Covid-19, ainda na fase anterior da vacina –, o histórico das ações de saúde ao longo dos anos e o ingresso de mais de 600 profissionais pelo concurso público. Ele ainda fez o anúncio da vinda de R$ 20 milhões para a saúde de Diadema. (mais informações abaixo)

“O Sistema Único de Saúde é a maior política pública de inclusão desse país”, afirmou a médica sanitarista e secretária de saúde entre 2021-2022, Rejane Calixto, durante a palestra “A construção do conhecimento no SUS”. Ela traçou um panorama da história do SUS no país e a importância da produção desse conhecimento.

“Momentos como esse ou quando vocês param para escrever os trabalhos são riquíssimos ao nosso crescimento e fortalecimento do SUS. E eles se completam na medida em que se faz uma reflexão conjunta com profissionais e população. Diadema está de parabéns”, ressaltou Rejane.

Temas abordados

Os trabalhos tratam de experiências diversas, como o carro da vacina; grupo de teatro na saúde mental; linha de cuidado de pessoas em situação de violência autoprovocada; inserção do farmacêutico no cuidado junto à equipe multidisciplinar; promoção de saúde e práticas corporais na Atenção Básica, entre outros.

O projeto “Vidas Vividas e Não Vividas – K2 Controle dos Corpos do Povo Preto e Periférico, Manejo Terapêutico e Articulação em Rede como Potência de Vida” registra o trabalho desenvolvido pelo grupo terapêutico do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ) no atendimento a jovens que fazem uso de substâncias químicas. Nele, são abordadas questões como gênero, raça e o próprio adolescer. “O uso das drogas é a partir das dificuldades daquela pessoa, entender qual é o vazio que as drogas estão ocupando: de um território que tenha espaços culturais, escola acolhedora e de potência de vida”, explica a psicóloga Analdeci Moreira dos Santos. O trabalho foi escrito ainda por Antônio Cláudio Gonçalves da Silva, Zuleica Santos da Vida e Maria Cristina da Rocha.

A farmacêutica Antônia Marciana da Silva, a estagiária Ana Grace Santana de Matos e a gerente da UBS Conceição Regia Silva Fernandes apresentaram o estudo “Assistência Farmacêutica à Gestante no âmbito da Saúde Pública”, que descreve a ação de dispensação de antibióticos e o monitoramento do tratamento de infecção urinária em gestantes. “Ela é uma das principais causas de complicações na gestação e morte do feto. Nós ligamos para a mulher quatro dias depois da dispensação para saber a adesão e os efeitos do medicamento. A documentação dos dados foi fácil porque já temos as informações no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e participar da exposição traz um sentimento de orgulho. É gratificante”, afirma Antônia.

Já as “Mudanças Climáticas: Alertas da Vigilância em Saúde Ambiental” foram a temática das enfermeiras Flávia Prado Corrallo, Dediane Alice Carneiro, Juliana Oliveira Antunes e Renata de Augusto. O intuito do projeto é divulgar a estratégia utilizada pelo Núcleo de Vigilância em Saúde Ambiental de Diadema para divulgar orientações relacionadas às exposições ao calor e baixa umidade. “É algo que parece simples, mas faz toda diferença na vida da população, lembrando sobre ações simples para minimizar esses fatores externos que pioram a saúde no dia a dia”, esclarece Dediane.

A exposição no Quarteirão da Saúde ficará disponível até o final da próxima semana. Depois os banners serão utilizados pelos diversos serviços de saúde em atividades nos territórios para divulgar as experiências tanto para trabalhadores do SUS de Diadema quanto para os moradores.

Os representantes dos serviços receberam diplomas de menção honrosa como forma de agradecimento pela ação e conhecimento produzidos.

Verba garantida

O Ministério da Saúde (MS) publicou, nesta sexta-feira (28/06), a Portaria GM/MS, nº 4.562, que estabelece o repasse de R$ 20 milhões para o município. O recurso será usado para manutenção dos serviços e pagamento de insalubridade para agentes comunitários da saúde (ACS) e profissionais de enfermagem que atuaram na linha de frente durante a pandemia pela Covid-19.