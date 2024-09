Jornada ao Dakar: Ford Raptor T1+ é testada na Espanha e França

A Ford Performance, divisão de carros de alto desempenho e competição da marca, criou uma série de vídeos sobre a preparação da picape Ford Raptor T1+ para o Rally Dakar 2025, na Arábia Saudita. O segundo episódio acompanha a equipe por duas semanas de testes intensos em Zaragoza, na Espanha, e Fontjoncouse, na França – veja aqui.

A missão da equipe é, basicamente, tentar quebrar o veículo que acabou de construir, enfrentando pela primeira vez pistas desérticas, rápidas e esburacadas, mais parecidas com o Dakar. Para isso, conta com uma experiência de peso, o piloto Carlos Sainz, “el Matador”, tetracampeão do Dakar, que assume o volante da picape pela primeira vez.

“O Dakar é uma corrida insana, que tive a sorte de vencer com quatro fabricantes diferentes e meu plano agora é vencer com a Ford”, diz o piloto. “Você precisa respeitar o Dakar, senão mais cedo ou mais tarde ele vai te pegar. Mesmo que você pense que tem tudo sob controle, se você correr muito risco, você paga por isso.”

O episódio mostra também a preparação do motor baseado no Ford V8 5.0 Coyote. Pelo regulamento, não se pode mexer muito nas suas características originais e o trabalho se concentra nos coletores de admissão e escape para extrair o máximo da potência crua e simples do V8.

Após um dia extenuante de 800 km de teste, o time consegue finalmente rachar em dois lugares a parte traseira do chassi da Raptor T1+, com a ajuda de um “G-Out”. Ou seja: “uma depressão ou mergulho acentuado no terreno que faz com que a suspensão do veículo seja totalmente comprimida, criando um impacto significativo de força G”.

Na etapa seguinte a picape vai testar sua resistência em um ambiente ainda mais desafiador, preparando-se para as dunas implacáveis do Dakar.