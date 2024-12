Jornada ao Dakar 4: Ford Raptor T1+ encara o teste final

A próxima edição do Rally Dakar , em janeiro de 2025 na Arábia Saudita, terá pela primeira vez a participação da Ford, que desenvolve uma picape especial, o Raptor T1+, para enfrentar a competição off-road mais difícil do mundo. O quarto vídeo da série Jornada ao Dakar mostra o derradeiro teste do veículo e da equipe, correndo no Rally do Marrocos – veja aqui.

Como o objetivo na prova marroquina era o aprendizado , a equipe se inscreveu na chamada classe experimental , competindo em todas as etapas mas sem entrar na classificação oficial. As duas Raptor T1+ foram pilotadas por Carlos Sainz pai e pelo novo membro do time, o sueco Mattias Ekstrom.

Entre centenas de quilômetros de dunas, leitos de rios, montanhas e pedras, sob calor intenso, não foram poucas as dificuldades enfrentadas pela equipe. Desde um furo no pneu e painel no ar-condicionado até a quebra da suspensão traseira após Ekstrom cair com seu Raptor numa grande vala , que também levou o co-piloto ao hospital – felizmente sem gravidade.

Mas o Rally do Marrocos também trouxe o primeiro sabor de vitória para o momento, com Carlos Sainz conquistando o melhor ritmo na quarta etapa. “O carro é capaz e acho que todo o trabalho está na direção certa. Só precisamos continuar pressionando e vai ser muito apertado. Mas temos uma boa ferramenta para continuar trabalhando e lutar no Dakar”, comemorou “El Matador”, tetracampeão do Dakar e bicampeão mundial de rali.

Nos bastidores, fica claro o grande respeito que a equipe tem pelo veterano piloto . Aos 62 anos , ele mostra talento e disposição impressionantes , dando confiança aos companheiros nesse desafio, à medida que o tempo até a largada no Dakar fica cada vez mais curto.

(19/12/2024)

Imprensa Ford

