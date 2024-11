Jornada ao Dakar 3: Ford Raptor T1+ vai às dunas do Marrocos

O Rally Dakar é considerado a competição off-road mais difícil do mundo e a Ford se prepara para enfrentá-la pela primeira vez em 2025, na Arábia Saudita, com a picape Raptor T1+. O terceiro vídeo da série Jornada ao Dakar acompanha os testes do veículo no Marrocos, enfrentando dunas, pedras e o intenso calor do deserto – veja aqui.

Os pilotos Carlos Sainz pai, “el Matador”, tetracampeão do Dakar, e Nani Roma, bicampeão da prova, levam a Raptor T1+ ao limite para buscar o ajuste ideal com os engenheiros da Ford Performance, divisão de veículos de performance e competição da marca.

O episódio apresenta também Mitch Guthrie, jovem piloto americano que se juntou ao time para o Dakar 2025. Ele começou a carreira muito cedo, acompanhando o pai nas corridas, subiu rápido nos rankings e, apesar da pouca idade, é elogiado pela maturidade.

“Eu tenho uma Raptor em casa, era a picape dos meus sonhos quando a comprei. Estou impressionado com a Raptor T1+ e o time que nós temos aqui é simplesmente incrível, são todos lendas. Só estar perto deles e tentar absorver o máximo de informações que puder para mim é inestimável”, diz Guthrie.

O vídeo destaca ainda a parceria da Ford com a Fox, responsável pela suspensão de todos os modelos Raptor. Segundo Mike Norton, gerente de Programas Off-Road da Ford Performance, uma das vantagens dos amortecedores Fox é a possibilidade de ajustes no veículo sem precisarem ser desmontados.

O principal objetivo do time, nessa fase, é o aprendizado. Ajustes e quebras fazem parte da jornada. “O rali vai levar você ao limite e alguns dias você terá problemas. Este é o dia em que você precisa manter a calma e ter confiança em si mesmo”, ensina Carlos Sainz, determinado a somar mais um título no seu currículo.

(29/11/2024)

Imprensa Ford

Sobre a Ford Motor Company

A Ford Motor Company é uma companhia global sediada em Dearborn, Michigan, que está comprometida em ajudar a construir um mundo melhor, onde cada pessoa seja livre para se mover e buscar os seus sonhos. O plano Ford+ da empresa para o crescimento e criação de valor combina suas forças existentes, novas capacidades e o relacionamento sempre ativo com os clientes para enriquecer suas experiências e aprofundar sua lealdade. A empresa desenvolve e fornece picapes, utilitários esportivos, vans e veículos comerciais inovadores da Ford e veículos de luxo da Lincoln, além de serviços conectados. A empresa faz isso por meio de três segmentos de negócios centrados no cliente: Ford Blue, projetando veículos icônicos a gasolina e híbridos; Ford Model e, inventando veículos elétricos inovadores junto com software integrado para trazer experiências digitais excepcionais para todos os clientes; e Ford Pro, ajudando clientes comerciais a transformar e expandir seus negócios com veículos e serviços projetados para as suas necessidades. Além disso, a Ford fornece serviços financeiros por meio da Ford Motor Credit Company. A Ford emprega cerca de 177.000 pessoas em todo o mundo. Para mais informações sobre a empresa e seus produtos e serviços no Brasil, visite o site https://media.ford.com/content/fordmedia/fsa/br/pt.html.

Sobre a Ford Performance

A Ford Performance está sediada em Dearborn, Michigan. É responsável pelo desenvolvimento de veículos de alto desempenho da Ford e pelas principais operações de corrida em todo o mundo, incluindo NASCAR, IMSA, SRO British GT, FIA World Rally Championship, Supercars Championship, World of Outlaws, Ultra4, SCORE-International, FIA Rally-Raid, Fórmula Drift, NHRA, Rebelle Rally, Tailândia Super Series e nosso mais recente compromisso na Fórmula 1 com a RedBull Ford Powertrains. A Ford Performance também mantém uma frota em constante evolução de veículos de desempenho elétricos de demonstração para mostrar os limites da tecnologia de eletrificação. Além disso, a organização também supervisiona o desenvolvimento dos motores de corrida da Ford, bem como os programas de divulgação com todos os Clubes Ford e entusiastas da Ford. Para mais informações sobre as atividades da Ford Racing, visite Performance.Ford.com/ ou siga @FordPerformance no Facebook, Instagram, Threads, Twitter, TikTok e YouTube.