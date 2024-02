“Jorginho Neto Collective & Big Band” se apresenta em Ribeirão Pires

Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa, a EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires – traz ao Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (localizado à Rua Diamantino de Oliveira, 218 – Jardim Pastoril), no próximo dia 20 de março, a partir das 20h, a apresentação de “Jorginho Neto Collective & Big Band”.

Com a intenção de incentivar o exercício e a produção de música instrumental na periferia da cidade de São Paulo, o trombonista paulistano Jorginho Neto formou a “Jorginho Neto Collective & Big Band” com músicos talentosos, todos egressos de áreas periféricas da cidade de São Paulo. Formada por 19 mulheres e negros, a Big Band já tem se apresentado em espaços acessíveis à população de baixa renda e comunidades.

A Big Band vem realizando apresentações em espaços públicos, com o objetivo de fazer com que a música seja uma ferramenta de transformação social e de inclusão para esses jovens. Um projeto inédito que busca na visibilidade e circulação, servir de inspiração para que outras cidades, possam replicar e abrir oportunidades para esses jovens músicos, em toda sua diversidade, tenham aprendizados e oportunidades no mercado da música.