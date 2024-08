Jorge & Mateus se unem a Henrique & Juliano em “Xonei”

Jorge & Mateus e Henrique & Juliano, as maiores duplas do sertanejo, que juntas acumulam mais de 27 bilhões de visualizações no Youtube e 25 milhões de ouvintes mensais no Spotify, se encontram para o lançamento do single “Xonei”.

A parceria inédita, muito aguardada pelos fãs dos artistas, tem composição de Marcus Medina, Joquitan, Thales Melo, Higor Netto, Henrique Alves, e já soma mais de 8mil pre-saves realizados desde o anúncio, em 24h.

“Grandes parceiros e música boa, uma combinação que deu muito certo. Estamos felizes em dividir esse momento e um novo trabalho com os nossos fãs. O resultado ficou incrível”, afirma Jorge & Mateus.

O feat “Xonei” fará parte do próximo álbum de inéditas da dupla Jorge & Mateus, que levará o nome de “Check In” e que contará ainda com “Haverá Sinais”, single lançado em parceria com Lauana Prado e que já alcançou top 1 no Spotify. O lançamento do álbum está previsto ainda para este ano.

“Foi muito massa receber o convite deles pra gravarmos juntos. Era algo que os fãs, o mercado e nós quatro também queríamos. Eles escolheram a música e a gente aceitou de pronto. Pra nós a música sertaneja é o que é, porque os artistas se unem. Na torcida para que a galera curta este primeiro encontro”, comenta a dupla Henrique & Juliano.

Para anunciar o lançamento de forma grandiosa, o single contou com divulgação no intervalo comercial do Fantástico no último domingo, dia 11 de agosto. A partir do dia 12 de agosto, “Xonei” ganhou uma ação especial de divulgação nas ruas de diversas cidades do Brasil como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia e Porto Alegre.