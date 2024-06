Jorge & Mateus são atração confirmada no Jaguariúna Rodeo Festival 2024

A dupla Jorge & Mateus foi anunciada como atração da terceira noite do Jaguariúna Rodeo Festival (JRF), que comemora 35 anos de sucesso em 2024.

Os artistas cantarão sucessos como “Pode Chorar”, “Amo Noite e Dia”, “A Hora é Agora”, “Sosseguei”, “Propaganda”, “Todo Seu”, “5 Regras”, entre outras, para o palco da Red Eventos, onde acontece a famosa festa do interior paulista.

Jorge & Mateus são parceiros de longa data do JRF e prometem mais um show animado e memorável ao público. “Jaguariúna sempre foi palco de grandes emoções. Já se tornou uma tradição participar dessa festa. Colecionamos bons momentos ao longo desses anos fazendo presença nesse evento incrível que sempre nos marcou de forma intensa”, diz Jorge.

“Estamos ansiosos por mais essa vez, mais um show nas páginas da nossa história”, completa Mateus.

EDIÇÃO ESPECIAL

O JRF vai unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites de festa. “São 16 anos de história com Jorge & Mateus e é claro que a dupla não poderia ficar de fora de nossa edição especial. Será um show inesquecível”, celebra Gui Marconi, sócio-diretor da Diverti, empresa por trás do Circuito Sertanejo e à frente do Jaguariúna Rodeo Festival.

O Jaguariúna Rodeo Festival acontece nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro, na Red Eventos, em Jaguariúna. O evento vai trazer grandes competições de montaria e unir grandes nomes do sertanejo, em uma mistura de estilos e mesclando diferentes gerações ao longo das quatro noites, além das competições.

MAIS ATRAÇÕES

Além de Jorge e Mateus, estão confirmados a dupla Chitãozinho e Xororó, Ana Castela e Luan Santana, no dia 20, e Zezé Di Camargo e Luciano, Gusttavo Lima e Lauana Prado, no dia 21.

INGRESSOS

Os ingressos já estão à venda, pela Total Acesso, disponíveis em cinco setores: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2024

Data: 20, 21, 27 e 28 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso