Jorge & Mateus reafirmam legado no Caldas Country Festival 2024

Na noite deste sábado (16), Jorge & Mateus subiram ao palco do Caldas Country Festival 2024 para mais uma apresentação que ficará gravada na memória dos fãs. Representando Goiás, a dupla participou de 16 das 17 edições do evento, e consolidou ainda mais sua presença como um dos maiores destaques do festival desde a primeira edição, em 2006.

“Acho que foi a primeira vez que cantamos para um grande público, aqui nesse festival. É só boas recordações, boas lembranças. Hoje, olhando para trás, lembramos de tanta coisa boa que aconteceu aqui nesse palco”, afirmou Jorge.

Sob chuva, o público lotou o espaço e cantou junto com a dupla clássicos que marcaram quase duas décadas de carreira, como “Propaganda”, “Sosseguei” e “Enquanto Houver Razões”. Mateus destacou o papel do Caldas Country no amadurecimento da dupla: “Foi um palco que serviu como laboratório, de aprendizado. A gente começou meio cru, e esse festival nos ajudou a amadurecer, assim como ele amadureceu junto com a gente”, disse.

Além dos clássicos que embalaram a trajetória da dupla, Jorge & Mateus também emocionaram ao celebrar o legado do Caldas Country, um dos maiores festivais de música sertaneja do Brasil. Entre os famosos presentes no show estavam Rafa Kalimann e Gabriela Versiani, que assistiu à apresentação ao lado de Murilo Huff, outro nome de destaque do festival.

O Caldas Country Festival 2024 encerrou de forma triunfal com mais de 25 mil pessoas prestigiando o evento nos dois dias e shows especiais de Gusttavo Lima, Edson & Hudson, Murilo Huff, Nattan e outros grandes nomes. A edição de 2025 já está confirmada e promete ser ainda maior, mostrando a força do megaevento como a última etapa do Circuito Sertanejo.